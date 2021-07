Mara Venier nel reparto di neurochirurgia, il suo messaggio è da pelle d’oca

I fan sembra che siano in tensione per la salute di Mara Venier. La nota conduttrice sembra che sia finita di nuovo in ospedale anche se sostanzialmente non si sa per quale motivazione. Sembrerebbe però che tutto sia collegato a quanto accaduto alla nota conduttrice nelle scorse settimane, quando è stata operata d’urgenza dopo aver fatto un impianto dentale che purtroppo le aveva causato dei gravi problemi di salute. Ma cosa le è accaduto adesso?

Mara Venier, la conduttrice finisce in ospedale

Adesso, la nota conduttrice di Domenica in ha pubblicato un nuovo video che la ritrae all’interno del reparto di neurochirurgia del Policlinico Umberto Primo di Roma. Sembrerebbe che la conduttrice abbia semplicemente fatto vedere di essere all’ingresso del reparto senza spiegare in realtà che cosa l’abbia spinta a tornare in ospedale. Proprio per questa ragione, i fan si sono subito allarmati e hanno chiesto alla conduttrice quale fosse la motivazione e soprattutto quali siano le condizioni di salute.

Impianto dentario e operazione d’urgenza, adesso la conduttrice di nuovo in ospedale

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Mara Venier nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video, mostrandosi all’ingresso del reparto di neurochirurgia del Policlinico Umberto Primo di Roma. “Eccoci ancora qua. Chissà quando finirà”. Queste le parole da lei dichiarate e rivolte ai suoi follower mostrando quindi di essere proprio in ospedale e nel reparto di chirurgia maxillo-facciale. Ricorderete come nelle scorse settimane purtroppo, Mara si fosse sottoposta ad un intervento ai denti che aveva avuto delle conseguenze davvero terribili per lei e che l’hanno portata poi anche a ricorrere ad un intervento d’urgenza e alla rimozione dell’impianto.

I fan in apprensione per le condizioni di salute di Mara

Inoltre, in seguito a questa brutta disavventura Mara Venier avrebbe anche intrapreso un’azione legale contro il dentista per tutti i danni subiti. Dopo l’installazione dell’impianto, infatti aveva persocompletamente la sensibilità al volto e pare abbia avuto anche dei dolori molto forti che l’hanno spinta a ricorrere alle cure mediche. Adesso, il fatto che sia tornata in ospedale ha fatto preoccupare i suoi fan, i quali si chiedono se effettivamente sia andata per sottoporsi ad una visita di controllo o se effettivamente abbia continuato ad avere dei problemi. Sarà sicuramente la stessa Mara a farci sapere cosa è andata a fare in ospedale e quali sono le sue condizioni di salute, così come ha fatto la volta precedente.