Mara Venier ha condiviso con i suoi followers un momento privato e tutto famigliare, la conduttrice che negli ultimi anni ha riportato al successo Domenica in sbaragliando la concorrenza e ottenendo dati auditel da record, ha reso noto d’essersi sottoposta nei giorni scorsi ad un intervento chirurgico ai denti durato 7 ore. La conduttrice ha pubblicato una storia dove appare sul letto della sua casa romana con il ghiaccio sulla guancia e il nipote Claudio al suo fianco che si diverte a prendere in giro la nonna.

Mara Venier: “Anche oggi così… Un po’ gonfia”

Insieme a Mara e il piccolo anche il marito della conduttrice Nicola Carraro che avalla il bambino ad infastidire la Venier che invece sembra non stare troppo bene e invita il nipote a guardare il cartone in televisione e a farla riposare: “Anche oggi così… Un po’ gonfia. È stato un’intervento lungo, sette ore. Un bel impiantone. Ora Relax”. La conduttrice ha poi aggiunto: “La vuoi finì? La vuoi finire che nonna c’ha il ghiaccio.. si è operata ai denti!” Il bimbo sorridente non sembra affatto intenzionato a far riposare la nonna che ha sempre dichiarato pubblicamente tutto il suo amore per i nipoti.

Le immagini di Mara Venier nel lettone in convalescenza insieme al nipote sono davvero irresistibili, iconiche e divertenti e mostrano il lato più umano della conduttrice che è amata dal pubblico proprio per la sua spontaneità. Anche quando è diretta non manca di rivelare il suo modo d’essere andando spesso oltre le regole dello spettacolo: gaffe e violazioni delle scalette sono all’ordine del giorno per la Venier ma è proprio questo suo modo d’apparire che la rende unica e speciale.

Mara Venier: “I nostri pomeriggi d’amore ❤️”

L’amore di Mara Venier per i nipoti è palese, la conduttrice in più occasioni ha rivelato la sua intenzione di rallentare con il lavoro proprio per stare di più con la sua famiglia e la presenza del piccolo Claudio a casa della conduttrice nel giorno di festa conferma quanto Mara ama fare la nonna e lo stesso vale per il marito Nicola che partecipa piacevolmente al confronto allegro fra nonna e nipote.

Nonostante l’operazione, il fatto che non sia in grande forma Mara Venier non può evitare di scherzare e giocare con il bambino che dalle immagini appare divertito e molto sereno di trascorrere la giornata con la nonna, sempre allegra e divertente.