mara-venier-piange-in-diretta.-il-racconto-preoccupa-lo-studio

La presentatrice Mara Venier si è messa a piangere in diretta durante la sua trasmissione Domenica In. Il racconto preoccupa lo studio, ecco che cosa è successo.

La conduttrice di Domenica In, Mara Venier (Getty Images)

Mara Venier nelle ultime settimane ha fatto molto parlare di sé, soprattutto in merito alle sue condizioni di salute che hanno fatto preoccupare tutti i fan e non. Fortunatamente il peggio sembra essere passato, anche se ancora non ha recuperato del tutto da quello che gli è successo.

Tutto è iniziato a causa di un intervento di routine ai denti al quale si è sottoposto. Purtroppo, qualcosa è andato storto e la conduttrice si è ritrovata metà volto paralizzato. Questo l’ha costretta ad un secondo intervento qualche giorno successivo della durata di ben 7 ore.

Nei giorni successivi alle due operazioni, Mara Venier ha destato molta preoccupazione, infatti non si capiva se fosse andato tutto bene oppure no. Fortunatamente ora le cose sembrano andare meglio, anche se quei giorni non sono stati per niente facili, come ha ammesso la stessa presentatrice.

Mara Venier piange in diretta, ecco cosa è successo.

Nella giornata di oggi, domenica 20 giugno, è andata in onda Domenica In. All’apertura della trasmissione, Mara Venier non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata immediatamente in un lungo pianto. Il duo discorso si è interrotto svariate volte per la grande emozione che ha provato.

Ecco cosa ha detto prima di scoppiare in un lungo pianto:

“Sono strafelice, sono strafelice di riprendere il mio posto, perché questo è il mio posto”.

Ovviamente la conduttrice Rai si riferisce alla ripresa del suo posto in trasmissione dopo i problemi di salute.

Alla fine del pianto liberatorio, ha spiegato meglio le sue emozioni provate:

“Grazie di cuore a tutti quanti, voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, che non sono stati facili”.

Ad intervenire immediatamente è stato Maurizio Costanzo, ospite dello show, che ha detto che senza Mara Venier non è la vera domenica, ma è un giorno come un altro.