mara-venier-pranza-con-alberto-matano-e-dice-“alberto-…”

Mara Venier nell’ultimo periodo purtroppo ha trascorso dei momenti piuttosto terribili. A raccontare l’accaduto è stata proprio lei, la conduttrice, attraverso un post che ha diffuso nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram. Sembrerebbe che purtroppo la nota conduttrice di Domenica in sia stata molto male tanto da essere ricoverata d’urgenza e sottoposta anche ad una operazione nei giorni scorsi. Ma cosa è accaduto alla conduttrice che fortunatamente adesso è tornata a sorridere? Facciamo un pò di chiarezza.

Mara Venier, i giorni difficili della conduttrice

Ebbene si, sembra che alcuni giorni fa Mara abbia raccontato la sua disavventura, iniziata nel momento in cui si è recata due settimane fa da un dentista, per fare un impianto ai denti. Da quel momento ha avuto inizio un vero e proprio incubo. La conduttrice ha avuto una paresi facciale, causata da un nervo lesionato durante l’intervento che tra l’altro è durato ben 8 ore. “Parlo poco, non dormo la notte, ho continui attacchi di panico”. Sono state queste le prime parole dichiarate da Mara Venier, che sembra aver soltanto a distanza di tanti giorni acquistato un po’ di serenità e di sensibilità anche al viso.

Alberto Matano corre in soccorso di Mara e le regala una domenica speciale

Nella giornata di ieri domenica 13 giugno, non è andata in onda la puntata di Domenica In, per via degli Europei di Calcio 2020 che si stanno giocando ormai da diversi giorni. Ad ogni modo, la conduttrice non sarebbe stata neppure in grado di poter condurre il programma, viste le condizioni di salute attuali. Ieri però Mara sarebbe riuscita a trascorrere una giornata diversa e soprattutto di svago e allegria, grazie al suo amico Alberto Matano. Sembrerebbe che quest’ultimo, approfittando di questa giornata di pausa, abbia voluto fare un regalo alla sua tanto amata amica e collega Mara Venier. I due hanno trascorso così una domenica di allegria e spensieratezza proprio quello che pare servisse a Mara Venier, dopo quanto accaduto.

Il post di Matano e le parole della Venier

“Questa domenica è tutta per me“, questo quanto scritto sui social dal conduttore de La vita in diretta. Matano ha pubblicato anche una fotografia che li ritrae insieme dopo aver fatto un pranzo fuori in uno dei ristoranti più importanti della città di Roma. Anche Mara poi ha voluto condividere con il suo pubblico questa domenica molto particolare, ma soprattutto inaspettata. “Grazie Alberto. La nostra domenica. Grazie a tutti voi amici di Instagram. A presto”. Queste le parole della zia nazionale che ha scritto, sempre a corredo della stessa foto pubblicata poco prima da Matano sul suo profilo Instagram.