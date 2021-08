mara-venier-pubblica-un-video-e-scrive-un-post-“quanto-…”,-tutto-il-web-si-commuove

Mara Venier si sta godendo questa vacanze prima di riprendere da settembre una nuova stagione di Domenica In come lei stessa ha confermato alla fine di quella scorsa. Le ultime due edizioni per la Venier sono state molto faticose perché l’assenza di pubblico in studio più tutti i timori che derivano dalla pandemia non hanno reso giorni facili ma lei, da grandissima professionista qual è, ha tenuto botta e ha condotto due edizioni bellissime con un successo di pubblico grandissimo tanto che la concorrenza l’ha sempre sconfitta. Nelle ultime puntate aveva come ospite anche un imitatore di Barbara D’Urso, Vincenzo De Lucia e sulle prime il pubblico è rimasto senza parole immaginando la reazione della D’Urso ma poi, entrambe, hanno detto di essersi sentite telefonicamente e la D’Urso anche di essersi divertita molto a vedere la sua imitazione.

Mara Venier e i giorni difficili che ha vissuto

Mara Venier, oltre che sotto stress per il lavoro in tempo di pandemia, poco prima della fine della scorsa edizione di Domenica In, ha vissuto momenti un pò difficile perché, a causa di una seduta dal dentista, seduta che pareva di routine, ha subito una lesione di un nervo facciale che le ha causato una paresi. La situazione è stata molto dura tanto che lei stessa ha anche deciso di non presentare una puntata di Domenica In e poi ha spiegato sui social cosa stava accadendo. L’associazione degli odontoiatri le si è pure scagliata contro ma lei è andata avanti nel denunciare ciò che le è accaduto e ha dato mandato ai suoi avvocati perchè il danno che le è occorso è stato gravissimo. Ora pare che tutto vada per il meglio anche se dai suoi post si vede che continua ad andare in ospedale per mettere a posto la situazione.

Mara Venier ha scritto un post da pelle d’oca

Mara Venier non ha mai nascosto di amare profondamente il marito Nicola Carraro e i suoi nipoti. Il più piccolo, sopratutto per lei è la sua gioia di vita e qualche giorno fa ha postato un video che ritrae il marito e il nipotino Claudio mano nella mano mentre vanno verso un lido e la Venier, sotto il video dolcissimo, ha aggiunto: “Quanto vi amo @provo2000 &Iaio #love”

Tutto il popolo del web si è commosso di fronte ad un post e ad un video così tenero.

E in tanti anche personaggi famosi come Carolyn Smith, Elisabetta Gregoraci e Alberto Matano, hanno commentato.