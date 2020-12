mara-venier:-quanto-guadagna?-stipendio,-patrimonio-e-incassi

Mara Venier nel corso degli anni è stata considerata la Zia di Italia ma anche la signora della domenica, avendo riportato lo show di Domenica In agli albori. La domanda che spesso si pongono i fan però è la seguente: a quanto ammonta il cachet della conduttrice?

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere come il programma di Domenica In sia sempre stata una costante della domenica in casa Rai. Uno show che nel tempo ha cambiato forma, ha visto arrivare molti conduttori e che adesso è tornato alla conduzione di Mara Venier che ha riportato lo show allo stato puro e quindi all’intrattenimento, ma senza mai dimenticare la finestra sull’attualità come lo è stato nel caso del Coronavirus.

La carriera di Mara Veneir è sempre stata costellata da grandi successi in campo televisivo, e con una parentesi di tutto rispetto anche nel mondo del cinema dove per lei tutto è cominciato.

Mara Venier quanto guadagna?

In diverse occasioni Mara Vanier ha raccontato di essere arrivata al mondo dello spettacolo per carso, ancora molto giovane e insieme al suo primo marito che aveva già avviato la sua carriera. Da quel momento in poi la Venier non si è mai fermata, essendo stata impegnata in una lunga serie di progetti che le hanno permesso di essere una delle conduttrici più amate del panorama artistico italiano.

Non a caso per Mara Venier sono stati ingenti anche i guadagni ottenuti, anche se a oggi l’attenzione di concentra sul cachet percepito per Domenica In che, secondo alcune fonti, si aggirerebbe tra i 500 e i 600 mila euro, ai quali vanno aggiunti anche guadagni extra per altri progetti.

Il futuro in tv per Mara Venier

A inizio stagione di Domenica In Mara Venier ha annunciato un possibile addio allo show, magari in vista di una possibile collaborazione con Maria De Filippi, anche se ancora nulla è stato confermato.

In occasione di una recente intervista che lei stessa ha rilasciato alla redazione di Oggi ha dichiarato: “Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni, dentro mi sento sempre una ragazza di 30. Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza. Ed essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, ‘non-na’, pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio”.

