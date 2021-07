Ancora problemi per Mara Venier: la conduttrice di Domenica In è tornata in ospedale per risolvere il problema legato a un’operazione ai denti non andata a buon fine. Qualche mese fa, infatti, il primo intervento è andato male tanto da provocarle una sorta di paresi facciale. Oggi Mara è pronta ad affrontare un’altra operazione per…