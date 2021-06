mara-venier-ritorna-finalmente-sui-social:-“sono-stati-giorni-molto-duri”,-come-sta-ora

Proprio qualche istante fa, Mara Venier si è mostrata nuovamente sui social e ai suoi sostenitori: come sta dopo l’intervento.

Come sta Mara Venier? La conduttrice ha rotto il silenzio. Fonte Foto: Instagram

Sono giorni, ormai, che non facciamo altro che chiederci questo: come sta Mara Venier? Nel corso delle settimane precedenti, lo sappiamo benissimo, la conduttrice televisiva non ha affatto vissuto un momento facile. E non ha affatto potuto “nasconderlo” ai suoi sostenitori. Dopo alcune sue recentissime Instagram Stories che raccontavano, seppure per sommi capi, cosa le è successo, nel corso della puntata di Domenica In del 6 Giugno ha rotto il silenzio. Ed ha spiegato a tutti i suoi telespettatori ed ammiratori il “dramma” vissuto. Purtroppo, in seguito ad un’operazione ai denti non andata affatto a buon fine, la conduttrice televisiva ha dovuto subire un ulteriore intervento chirurgico.

Da quel momento, sono passate all’incirca due settimane. E, dopo non essere stata in diretta Domenica 13 Giugno per dare spazio agli Europei 2021, la conduttrice ha nuovamente rotto il silenzio sui social. Proprio qualche ora fa, la Venier si è mostrata al suo pubblico social. Ed ha esordito: “Volevo farvi un saluto”.

Mara Venier come sta? La conduttrice rompe il silenzio

A distanza di qualche giorno dalle sue ultime Instagram Stories, Mara Venier ha deciso nuovamente di mostrarsi al suo pubblico. E di dedicare qualche minuto a loro anche per tranquillizzarli sulle sue condizioni. “Volevo farvi un saluto. Sono scomparsa per un po’. Sono stati giorni molto difficili e molto duri”, ha esordito la conduttrice di Domenica In in queste ultimissime IG sul suo canale social ufficiale. Ebbene. A questo punto, ci chiediamo: come sta ora? A rivelare ogni cosa, è proprio la diretta interessata.

Seppure la sua presenza a Domenica In è confermata per il 20 Giugno, Mara Venier, in merito alle sue condizioni di salute, ha detto: “Il problema non è risolto. Purtroppo, parte del mio viso ha perso la sensibilità per ora. Speri di recuperare molto presto”.

Fonte Foto: Instagram

Da come si legge ed apprende, quindi, Mara Venier è ancora in fase di ripresa. Nonostante questo, però, la conduttrice non può affatto mancare le sue due ultime puntate a Domenica In. “Voglio riuscire a finire questa edizione”, ha concluso. Complimenti Mara, sei una guerriera.