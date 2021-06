mara-venier-rompe-il-silenzio:-“ieri-sono-stata-ricoverata”,-come-sta-adesso

Proprio alcuni istanti fa, Mara Venier ha raccontato di essere stata ricoverata, ma di stare bene: cos’è esattamente accaduto?

Mara Venier ricoverata: come sta adesso. Fonte Foto: Instagram

Questi ultimi giorni, c’è da ammetterlo, non sono stati affatto dei giorni particolarmente felice e spensierati per Mara Venier. Dopo l’intervento durato ben sette ore di inizio settimana, la conduttrice televisiva ha annunciato di essere stata ricoverata proprio nelle scorse ore in clinica. A rompere il silenzio e a raccontare le sue attuali condizioni di salute, è stata proprio la diretta interessata. Alcuni istanti fa, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, la simpaticissima Venier ha voluto tranquillizzare tutti i suoi sostenitori.

Non sappiamo cosa sia esattamente successo e, soprattutto, quali siano state le complicanze avute, fatto sta che, da come raccontato anche dalla diretta interessata, nelle scorse ore, Mara Venier è stata ricoverata. Adesso è uscita, come dicevamo precedentemente. E, come annunciato dalla diretta interessata, è ritornata a casa. Scopriamo, però, come sta ora.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Mara Venier ricoverata, come sta adesso: le sue parole appena ritornata a casa

Risalgono proprio a qualche istante fa le Instagram Stories di Mara Venier attraverso cui, appena ritornata a casa, ha informato i suoi sostenitori di essere stata ricoverata. “Come vedete sono a casa. È stata una settimana pesante”, ha iniziato a dire la conduttrice televisiva ai suoi sostenitori mentre mostra loro il panorama che si vede della sua abitazione. “Lunedì ho avuto l’intervento ai denti molto lungo. Purtroppo, qualcosa non è andato bene. E ieri sono stata ricoverata ed operata”, ha continuato a dire la colonna portante di Domenica In.

Leggi anche –> Mara Venier splendida cuoca ci mostra la sua cucina: ‘dettaglio’ stupendo

Da come si può chiaramente comprendere, quindi, il ricovero di Mara Venier in clinica a Roma è dovuto alle conseguenze dell’operazione di inizio settimana. A quanto pare, però, adesso tutto sta andando per il meglio. Tanto è vero che, come annunciato dalla diretta interessata, domani sarà in onda con la quarantesima puntata di Domenica In. “Sto meglio e domani sarò a Domenica In”, ha concluso la Venier prima di ringraziare il dottore che l’ha operata e tenuta in cura.

Fonte Foto: Instagram

Mandiamo a Mara Venier un fortissimo in bocca al lupo!