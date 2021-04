mara-venier,-sabrina-ferilli-le-lancia-una-frecciatina-al-veleno-“io-aspettavo-…-la-venier-le-risponde-a-tono

Sabrina Ferilli ovvero la nota attrice italiana che in questi giorni ha ottenuto un grandissimo successo con la fiction Svegliati amore, in onda su Canale 5, è stata ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. La sua è stata un’intervista davvero molto divertente ed anche emozionante in alcuni momenti. Tuttavia, ad un certo punto sembra che la nota attrice abbia mandato una sorta di frecciatina alla Venier, che di certo non è passata inosservata ai telespettatori a casa.

Sabrina Ferilli ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In

Ebbene si, la scorsa domenica 18 aprile 2021 tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica in c’è stata proprio lei, la tanto amata Sabrina Ferilli. Quest’ultima è molto legata a Mara Venier ormai da tanti anni e tra loro sembra esserci una grande amicizia. In realtà il loro legame è nato nel 198, quando entrambe hanno preso parte al film “Caramelle da uno sconosciuto”. Da quel momento poi effettivamente il loro rapporto è diventato sempre più forte ed in tutti questi anni hanno condiviso davvero un’amicizia molto speciale. Entrambe sono amiche di un’altra conduttrice considerata la regina di Canale 5, ovvero Maria De Filippi.

La frecciatina di Sabrina a Mara Venier

La sua intervista è stata davvero molto interessante e sembra che ad un certo punto Sabrina abbia mandato una sorta di frecciatina alla presentatrice. Nonostante comunque le due si conoscono ormai da circa 35 anni, rispetto agli inizi il loro rapporto purtroppo sembra aver subito una frenata d’arresto in questi ultimi anni. Questo almeno è quanto si intuisce dalle affermazioni di Sabrina Ferilli. Mara, infatti dopo averla fatta accomodare, sembra averla ringraziata per aver accettato di essere ospite nel suo programma e per l’intervista. “Io in realtà aspettavo questo invito, che però non arrivava…“. Questa la risposta di Sabrina che di certo ha lasciato un po’ senza parole la stessa Mara ed anche un po’ tutti gli telespettatori. La padrona di casa però non è rimasta a guardare e sembra aver risposto per le rime dicendo “Tu eri sempre impegnata, ti spostavi da una parte all’altra per lavoro“.

Cala il gelo in studio, poi l’emozione dell’attrice

Ad ogni modo, sembra che è in studio sia letteralmente calato il gelo dopo la frase di Sabrina e la conseguente risposta di Mara. “Queste due stagioni di Domenica In ci hanno un po’ allontanate. Devo dire che mi ti sono goduta di più in altri tempi“. Questo ancora quanto dichiarato da Sabrina, la quale ha aggiunto che però sono state allontanate fisicamente e non emotivamente. A quel punto Mara dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Sabrina ha mandato in onda una serie di spezzoni del film Caramelle da uno sconosciuto, dove entrambe sono state protagoniste e che ha di fatto sancito l’inizio della loro amicizia. Sabrina sembra essersi tanto emozionata di fronte a queste immagini e non è riuscita a trattenere la commozione.