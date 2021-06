mara-venier-spiazza-e-svela-a-gessica-notaro:-“io-aggredita-col-coltello”

Tra gli ospiti della puntata di Domenica In del 6 giugno 2021 Mara Venier ha intervistato Gessica Notaro. L’attivista sta vivendo un periodo felice, dopo i due interventi delicati ai lineamenti del viso. Nel contenitore del dì festivo del pomeriggio di Rai1 ha presentato il suo libro Nata Sotto una Buona Stella, nel quale ha raccontato l’aggressione. Era l’inizio del 2017 quando venne aggredita con l’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares, condannato a 15 anni cinque mesi e 20 giorni di reclusione. Non si è mai arresa Gessica Notaro. Ha affrontato un viaggio piuttosto lungo e travagliato per superare il trauma legato alla ricostruzione del viso con molti interventi chirurgici delicati.

Ha deciso di scrivere questo libro per non tralasciare più nulla di quel brutto giorno di quattro anni fa. Questo è stato un lavoro di introspezione che l’ha aiutata a chiudere un ciclo, a cui deve per forza mettere la parola fine. Continuerà ad aiutare chi ha bisogno, ma deve lasciarsi questa vicenda alle spalle. A Domenica In Gessica Notaro ha raccontato la sua storia con Edson. Si era invaghita di lui dopo una notte in discoteca insieme ad altri amici:

“Ero attratta dall’aspetto fisico. Oggi se mi chiedi com’era lo vedo terribilmente brutto”

Il passato di Tavares ritorna sempre. Prima della Notaro, sono state diverse le donne che hanno ricevuto molestie, stalking e minacce. Molte sono cadute nella sua trappola. Lui parlava troppo in fretta di se stesso e delle sue disgrazie. Mara Venier, in difficoltà a causa degli interventi chirurgici, è rimasta particolarmente colpita dalle parole della sua ospite a Domenica In e ha spiazzato tutti facendo una triste confessione:

“Anche io ho avuto un’aggressione con un coltello, ero una ragazzina, tanto spaventata, non volevo denunciare. So di cosa stiamo parlando”

Gessica Notaro a Domenica In, la rivelazione sull’ex fidanzato: “Non mi ha tolto niente”

“Non mi ha tolto niente”, ha rivelato Gessica Notaro a Mara Venier. Proprio a Domenica In ha dichiarato che Edson pensava di toglierle qualcosa, ma invece ha risvegliato in lei tante emozioni, una forza che non credeva di avere.

Inoltre è già stato deciso che debba tornare al suo Paese non appena terminerà la sua condanna. Sulla paura di avere una nuova aggressione, invece, ha affermato che non deve avere più paura di niente, chi deve avere paura è chi si comporta come Tavares.