mara-venier,-spunta-la-sorella-segreta.-malgioglio-la-porta-in-tv

Cristiano Malgioglio ha fatto una sorpresa davvero incredibile a Mara Venier. In studio si è presentato con una persona speciale: Mara è rimasta senza parole!

Cristiano Malgioglio è stato uno degli ospiti dell’ultima puntata di Domenica In, programma condotto da Mara Venier che ha ottenuto molto successo. Il cantautore ha presentato a tutti una persona speciale mai vista prima d’ora.

La conduttrice è rimasta sbalordita ed è scoppiata a ridere per l’emozione. Il pubblico ancora una volta non ha potuto fare a meno di seguire la trasmissione.

Cristiano Malgioglio ha rivelato alcuni aneddoti della sua vita, soprattutto riguardo al suo rapporto con i genitori. Li ha raccontati a cuore aperto e senza vergogna alla zia Mara, una delle sue più care amiche.

Ne ha parlato facendo riferimento al suo nuovo brano estivo Tutti me miran ed ha spiegato che

In questa canzone, c’è tutta la mia vita, quando da ragazzo mi vestivo da donna. Però i miei genitori mi hanno lasciato sempre fare. Com’è nata Ancora? Era finita la mia storia d’amore. Dovevo scrivere una canzone per Mina, non sapevo cosa scrivere. Squilla il telefono e sento la voce del mio che mi chiede ‘Mi ami ancora? Ma ancora, ancora…’. Non lo sentivo da sei mesi, ho buttato giù il telefono e ho scritto Ancora.