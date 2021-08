mara-venier,-sui-social-posta-una-foto-con-un-messaggio-e-il-web-si-commuove

Mara Venier è una delle donne più apprezzate della televisione italiana. Una donna che fin dal suo esordio ha collezionato numerosi successi e che dopo aver trascorso un periodo poco fortunato è tornata ad essere la regina della domenica. La presentatrice, così come moltissime altre persone, si sta godendo le ferie estive prima di tornare al lavoro. E lo sta facendo in compagnia del marito Nicola e degli amici di sempre. Proprio sui social Zia Mara ha condiviso una bellissima fotografia e dedicato delle parole ricche d’amore a delle amiche speciali. Delle parole tanto belle da aver commosso tutti i suoi followers.

Il successo di Mara Venier a Domenica In

Per molti anni Mara Venier ha condotto con grande successo uno dei programmi più seguiti della Domenica Rai ovvero ‘Domenica In’. Ad un certo punto però è arrivata la decisione da parte della dirigenza di sostituirla in quanto considerata ormai ‘datata’. Tale decisione ha fatto molto arrabbiare la presentatrice e allo stesso tempo ha provocato in lei anche parecchia delusione ma nonostante ciò la donna non si è mai arresa e in poco tempo è riuscita ad ottenere delle grosse soddisfazioni. Mara Venier è infatti approdata a Mediaset nel ruolo di opinionista e proprio lì ha ottenuto un grandissimo successo e si è avvicinata sempre di più al mondo dei giovani. Ad un certo punto però in RAI è stato fatto un passo indietro e la presentatrice è stata chiamata a ricoprire il ruolo che aveva appunto ricoperto per tanti anni. Una grande soddisfazione per la Venier che ha deciso di mettere da parte l’orgoglio e tornare a condurre Domenica In.

Ultimo anno a Domenica In

Quello in arrivo sarà però l’ultimo anno per Zia Mara a Domenica In e ad annunciarlo è stata proprio la presentatrice in diverse occasioni. Non sono ancora chiari i motivi ma è probabile che la donna soddisfatta di aver dimostrato di essere ancora una valida presentatrice e stanca di organizzare e condurre un programma così impegnativo abbia scelto di cedere il posto a qualche altro collega. Questa però sarà una speciale edizione di Domenica In in quanto la conduttrice sembrerebbe avere il desiderio di apportare delle modifiche e sorprendere tutti i suoi telespettatori.

Il post social con gli amici di sempre

Nelle scorse ore Mara Venier, che è sempre molto attiva sui social, ha condiviso una bellissima fotografia in compagnia di due amiche molto speciali. E ha accompagnato la foto con queste bellissime parole “Amiche da sempre…. La vera amicizia….sempre noi donne libere ..indipendenti…che amano la vita è l’amore ”.Le sue parole hanno commosso tutti e hanno fatto ben capire quanto per Mara Venier siano importanti le vere amicizie.