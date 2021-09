mara-venier,-sul-palco-arriva-francesca-fialdini-e-lei-se-ne-va,-momenti-di-tensione-e-di-imbarazzo

E’ da tempo che si vocifera che tra Mara Venier e Francesca Fialdini non corra buon sangue e tanti episodi sembrano proprio confermare questa teoria. Infatti, durante la stagione scorsa di Domenica In a cui seguiva Da noi a ruota libera, la trasmissione condotta da Francesca Fialdini, Mara Venier non le passava mai la linea, come di solito si fa tra colleghi della stessa rete ma chiudeva la trasmissione salutando e non faceva alcun accenno al programma che seguiva.

In tanti avevano notato questo tanto che a Francesca Fialdini era stato chiesto anche quale fosse il motivo e lei, tra il serio e lo scherzo, aveva risposto “Le starò sulle balle …”.

Mara Venier lascia il palco prima che arrivi Francesca Fialdini

Mara Venier e Alberto Matano hanno presentato, insieme, la XIII edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, che è stato mandato in onda sabato 11 settembre su Rai Uno in seconda serata.

Durante la manifestazione era previsto un premio per Francesca Fialdini per il suo programma Fame d’amore.

Quando stava per salire sul palco la Fialdini, Mara Venier è andata via lasciando Matano da solo a premiare la Fialdini.

E tutti hanno notato un‘uscita di scena frettolosa della Venier poco prima che salisse sul palco la Fialdini. Questo non ha fatto altro che avvalorare la teoria che Mara Venier ce l’abbia con Francesca Fialdini anche se nessuno sa il motivo, ad eccezione delle due dirette interessate.

Mara Venier attacca gli haters

Qualche giorno fa, Mara Venier sui social è stata attaccata dopo aver postato una foto dove era in compagnia del marito. Gli haters l’hanno invitata a dimagrire e a bere meno alcolici, offendendola sul suo aspetto fisico e sulla lunghezza dei capelli e lei, in occasione di un’intervista rilasciata a La stampa si è sfogata dicendo: “Se vai a vedere sono sempre donne che hanno passato la menopausa a offendere sull’argomento. Le offese non ti arrivano dalle ragazze, che anzi adorano zia Mara. Ma io alla mia età non ho nulla da perdere, allora sono passata all’attacco e ho risposto, ma perché mi devi rompere sulla foto con mio marito, ma perché? Poi l’ha pubblicata un sito trash e ha avuto un grande risalto con molti commenti divertenti in mia difesa e la conseguenza è stata un altro attacco”.

E poi ha spiegato: “Una mi ha scritto ‘non bere e mettiti a dieta’, ho risposto anche a lei e devo dire che c’è stata un’ovazione. Perché sono le donne a offendere? Non lo so, però sono donne. Secondo me sono donne infelici perché è l’infelicità che porta ad essere così rancorosi nei confronti degli altri. Una addirittura mi ha scritto: ‘Ma come, con la paresi che hai avuto bevi?’. A parte che non ho avuto nessuna paresi ma la lesione di un nervo facciale, ma scherziamo? Addirittura si tira in ballo la salute per attaccare una persona?”.

E, ha anche aggiunto: “Penso che tutto parta dall’infelicità. Io pensavo, e lo dicevo durante Domenica in, che con la pandemia saremmo diventati più buoni, più generosi con gli altri. Mi sbagliavo. C’è tanta cattiveria in giro. Quella dei capelli e dell’età davvero non si sopporta più. Ci fosse una volta che lo scrivono di un uomo. Una può dire ‘tu come conduttrice non mi piaci’. Lo accetto se metti in discussione il mio lavoro. Ma sull’età e sull’aspetto fisico veramente diventa bullismo, come quello che subiscono i ragazzi. Basta, avete rotto con l’età e il sovrappeso”. E poi, ancora: “Mi verrebbe da rispondere in mondo volgare. Diciamo che non li vedo proprio”.