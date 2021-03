Mara Venier, svela un segreto di Alberto Matano “Lui è …”, Matano resta di ghiaccio

La puntata di Domenica In andata in onda la scorsa domenica 21 marzo, è stata ricca di colpi di scena. Un grande successo come sempre per Mara Venier che si è confermata essere la regina della domenica. Dopo aver parlato per diverso tempo del covid, della pandemia, della campagna vaccinazioni, interventi di esperti e vari giornalisti, Mara ha anche dedicato uno spazio all’intrattenimento. E’ entrata in studio Madame, la giovanissima cantante che ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, riscuotendo un grande successo. Sembra che ad un certo punto, però, la conduttrice si sia lasciata scappare una confessione che ha lasciato tutti senza parole e che pare riguardi Alberto Matano. Ma di cosa si tratta?

Mara Venier a Domenica In ospita Madame

La giovanissima Madame è stata ospite nel salotto di Mara Venier, dove ha cantato il suo ultimo successo, il brano presentato sul palco dell’Ariston. “Voce”, si intitola così il brano presentato dalla cantante alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, che è già disco d’oro. Dopo essersi esibita, cantando il suo grande successo, Madame è stata intervistata da Mara Venier. Ad un certo punto, però, la conduttrice si sarebbe lasciata andare ad una confessione. “Alberto Matano è innamorato di te“, è questo quanto detto da Mara. Pare che l’ex volto del Tg1 abbia parlato di Madame nel corso di una puntata de La vita in diretta, dedicandole tanto spazio in una puntata dedicata tra l’altro al Covid, dove ha avuto come ospite Giovanna Botteri ed il Professor Le Foche.

La gaffe della conduttrice

E’ stato sempre durante l’ospitata di Madame, che Mara Venier ha commesso una piccola gaffe che in qualche modo ha divertito tanto i telespettatori ed anche tutti i presenti in studio. “Quand’era il 19 marzo? Scusate, credevo fossimo già ad aprile”, ha dichiarato Mara, una gaffe come tante altre alle quali ormai tutti i telespettatori sono abituati.

Domenica In, lo sfogo della conduttrice

La conduttrice, nel corso della puntata di Domenica In ha ovviamente parlato della pandemia e dell’emergenza sanitaria. La conduttrice ha poi fatto un omaggio a Giovanni Gastel, che avrebbe compiuto 66 anni a dicembre e che invece è venuto a mancare, lasciando un vuoto immenso. Poi lo sfogo della conduttrice. “Non ne possiamo più. Io tento di rallegrare, ma è un anno che sono qui senza pubblico in studio”. Queste ancora le parole di Mara. Sulla mancanza del pubblico nelle trasmissioni televisive se ne sta parlando ampiamente in questi ultimi giorni, soprattutto dopo le polemiche sorte in seguito al Festival di Sanremo.