mara-venier,-tenerezze-a-sorpresa-con-maurizio-costanzo

Desta meraviglia il contatto tra i due conduttori televisivi, che avviene sotto allo sguardo di tutti. Cosa è successo tra i due simboli della tv.

Oltre che in televisione, Maurizio Costanzo è presente anche in Radio con “Facciamo finta che…”, trasmissione dell’etere che conduce da maggio. Assieme a lui c’è la fida Carlotta Quadri, con la quale ha condiviso altre esperienze simili.

Maurizio Costanzo e Mara Venier Foto dal web

Ed ospite del marito di Maria De Filippi è Mara Venier, nella puntata di venerdì 2 luglio 2021. La conduttrice di “Domenica In” ha rilasciato delle dichiarazioni significative.

Lei e proprio la De Filippi hanno condiviso una esperienza importante a Canale 5, ormai diverso tempo fa. Quello era un periodo particolare per la Venier, che stava vivendo un momento difficile in carriera.

Tra i due ecco subito parole al miele. In particolare Maurizio Costanzo ha elogiato la Venier per quanto visto di recente a “Domenica In”, con un sentito omaggio ad un grande artista che non c’è più.

Proprio Costanzo rivela di essersi molto emozionato quando lei ha ricordato Little Tony, invitando anche sua figlia in trasmissione. E Mara si schernisce, dicendo come sia stato un atto doveroso e come lei lo abbia fatto con amore.

Miele tra Costanzo e Mara Venier: “Ci sei sempre”

Subito si parla poi delle condizioni di salute di lei, che ha passato settimane difficilissime a causa di un intervento ai denti sbagliato. Dalla Venier arriva la notizia per la quale lei dovrà sottoporsi a controlli costanti per i prossimi mesi.

La Venier, nonostante la recente disavventura, sta vivendo un periodo felice, con l’anniversario di matrimonio caduto pochi giorni fa. Da 15 anni lei è felice con Nicola Carraro.

“Almeno una volta ogni 4-5 giorni mi devo fare vedere, ho vissuto un grande problema”. Poi non ci sono dubbi su un suo ritorno a “Domenica In” da settembre, per la quarta stagione consecutiva. “Anche se non dipende solo da me”, aggiunge la 70enne veneta. Ma per la Rai lei è una risorsa fondamentale.

“Tu sei il mio consigliere, so che ci sei sempre”, ha risposto la veneziana. A testimonianza di come, nonostante i due lavorino per aziende concorrenti, siano amici e si rispettino.