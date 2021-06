mara-venier-torna-in-tv-e-scoppia-a-piangere:-lo-sfogo-in-diretta

Mara Venier è riapparsa in video dopo i recenti problemi ai denti. A causa di un impianto inserito male la presentatrice veneziana ha rischiato una paralisi totale permanente. Per zia Mara non è stato facile tornare in televisione ma ha fatto il possibile, soprattutto per amore del suo pubblico.

La Venier ha iniziato la puntata di Domenica In del 20 giugno ringraziando tutti coloro che l’hanno sostenuta e spronata in questo periodo così complicato. Famigliari, amici, colleghi, fan, che hanno circondato d’amore Mara. Quest’ultima, proprio mentre stava facendo un toccante discorso, è scoppiata a piangere in diretta.

In soccorso della conduttrice la sua band, che ha approfittato di questi attimi di silenzio per intonare le strofe di Eh già, la popolare canzone di Vasco Rossi nonché sigla delle ultime tre edizioni di Domenica In.

“Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto, perché questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima”, ha detto Mara Venier a Domenica In assai commossa. E poi ancora:

“Voglio cominciare questa domenica ringraziando, facendo dei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi”

L’ospite in collegamento Maurizio Costanzo ha cercato di strappare un sorriso all’amica e collega:

“Mara devi sapere che senza di te la domenica è lunedì. Volevo anche dirti che ti saluta Maria che è uscita con i cani e io sono qua. Falla finita, tanto tu lì stai e lì devi rimanere”

I problemi ai denti di Mara Venier

Un intervento chirurgico per un impianto ai denti, durato 7 ore, ha causato gravi problemi a Mara Venier. Il nuovo impianto dentale ha provocato la lesione di un nervo che ha costretto la 70enne ad un secondo intervento chirurgico.

Operazione che ha lasciato il segno: per giorni la conduttrice veneta è rimasta a letto, con una paralisi totale alla faccia. Mara Venier ha praticamente perso la sensibilità e ha trascorso gli ultimi giorni tra antibiotici e cortisone. Zia Mara ha ammesso di non riuscire a dormire e di mangiare solo gelati.

Per non parlare degli attacchi di panico, che l’hanno afflitta per tutto questo breve periodo. Ci vorranno mesi prima di capire se il nervo tornerà a posto da solo o se sarà necessario operare di nuovo. Nel frattempo i legali di Mara sono pronti a fare causa al dentista che ha provocato il danno alla Venier.

Una situazione che ha portato alla protesta dei dentisti. Il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri Raffaele Iandolo ha scritto una lettera di protesta alla Rai per le confidenze di Mara Venier sulla tv di stato.