Mara Venier tradita durante le nozze? Lui rompe finalmente il silenzio: cosa è accaduto

Ecco qual è la verità che si cela dietro il viaggio di nozze dei due personaggi televisivi secondo l’attore comico.

Jerry Calà, attore (Instagram)

Jerry Calà, al secolo Calogero Alessandro Augusto, è un attore e cabarettista che, a partire dagli anni Ottanta, ha animato la scena della commedia all’italiana. Durante la sua carriera, a dire il vero, ha interpretato anche ruoli drammatici.

Uno, tra tutti, che occorre menzionare è Diario di un vizio in cui ha recitato insieme con Sabrina Ferilli, che gli gli regalò un’immensa soddisfazione, vincendo il Premio del Gotha della Critica italiana come miglior attore al Festival internazionale del Cinema di Berlino.

Tuttavia, è grazie ai ruoli comici che è riuscito a dare il meglio di sé, rimanendo nel cuore degli italiani e facendo ridere più di una generazione.

Numerose sono le pellicole a cui ha partecipato come, per esempio, tra le più famose, Sapore di mare, Rimini Rimini, Abbronzatissimi, Yuppies, e tante altre.

Parlando della sua vita privata, Calà nel 2002 è convolato a nozze con la bella Bettina Castioni, imprenditrice che non fa parte del mondo dello spettacolo. Pare che l’incontro sia avvenuto nel suggestivo scenario della Sardegna e che tra i due sia scoccato un vero e proprio colpo di fulmine.

Un grande amore che dura ancora oggi e dal quale è nato il loro figlio Johnny. L’attore, come si nota se si sbircia il suo profilo Instagram, spesso si diverte a postare foto di lui e del suo primogenito.

Che cosa è successo tra Jerry e Mara il giorno del loro matrimonio?

Comunque sia, come tutti sanno, Jerry in passato ha avuto un’importante love story con Mara Venier. Lui e la signora di Domenica In si sono sposati nel lontano 1984.

Jerry Calà con l’attuale moglie Bettina Castioni (Instagram)

Una relazione che all’epoca aveva fatto molto chiacchierare e che aveva popolato svariate pagine dei tabloid. Insieme, per celebrare le nozze, erano volati a Las Vegas.

Nonostante la passione del momento, però, le cose non andarono nel verso giusto, poiché l’infatuazione si spense poco tempo dopo. Successivamente non ci fu più una riappacificazione e sia Jerry che Mara ritrovarono la felicità con altre persone.

Ma, a questo proposito, c’è un particolare che molti fans si sono sempre chiesti. Una voce di corridoio, trasformata per lo più in leggenda, voleva che Calà avesse tradito la Venier proprio durante quel fatidico viaggio di nozze.

Jerry, dal canto suo, afferma di aver spesso e volentieri combinato dei guai, ma, sottolinea, invece, che quella volta agì nel migliore dei modi. Anzi, a sentir lui, sarebbe Mara che ingigantirebbe il suo comportamento da donnaiolo.