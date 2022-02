Marc-Olivier Fogiel : comment la paternité l’a changé 

Il s’est livré. Marc-Olivier Fogiel a écrit un livre consacré à la naissance par GPA de Mila et Lily, ses deux filles. Celui-ci devient un téléfilm sur France et, pour l’occasion, il a fait des confidences sur son quotidien de papa dans les colonnes de Paris Match ce jeudi 3 février. Il a d’abord évoqué la paternité, qui l’a beaucoup changé. “Je crois que je ne suis plus du tout le même“, a-t-il expliqué. La raison ? “Je me sens plus à l’écoute, plus sensible, plus ouvert aux émotions. Plus responsable, aussi. Je n’ai pas de doute quant au fait d’être un bon papa“, a-t-il assuré. De plus, il précise pouvoir compter sur le soutien de son compagnon, François. “Dans notre couple, les rôles sont très équilibrés : François est beaucoup plus strict, moi plus accompagnant. Les filles disent que François est le papa qui gronde et moi celui qui console”, s’est-il amusé avant d’ajouter : “Cela vient, je pense de toutes mes années d’analyse. J’essaie de comprendre, de trouver les mots. Milla a 11 ans, elle commence à avoir des secrets et se confie beaucoup à moi“, s’est réjoui Marc-Olivier Fogiel. Afin de s’assurer qu’il fait les choses correctement, il a “consulté des psys sur la question de l’équilibre au sein d’un couple homoparental”, a-t-il conclu.

Un nouveau quotidien. Devenir papa a chamboulé la vie de Marc-Olivier Fogiel. Toutefois, il assure s’astreindre à des “rituels quotidiens que rien ne peut perturber. La matin, la plupart du temps, c’est moi qui emmène les filles à l’école, plutôt que d’accueillir les invités politiques de la chaîne“, a-t-il d’abord expliqué. “Et tous les soirs, j’essaie d’être là pour les coucher, quitte à repartir travailler ensuite”, poursuit-il. Papa comblé, il admet toutefois être “sans cesse dérangé par le téléphone, les SMS et les e-mails, surtout en cette période de campagne présidentielle, mais ces moments sanctuaires sont plus importants que tout“. Alors que son téléphone ne cesse de sonner, ses filles l’ont bien remarqué. “Elles me reprochent d’être tout le temps au téléphone. Je suis même la caricature de ça“, s’est amusé Marc-Olivier Fogiel avant d’ajouter : “Par moments, je me demande si je ne passe pas à côté de trops de choses. Il m’arrive aussi d’être en manque“. Le directeur de BFMTV avoue être “mieux loti que beaucoup d’autres pères mais, quand nous sommes en famille, je profite de chaque instant. Et quand je suis à BFMTV, je bosse beaucoup, ce qui ne me laisse pas le temps de culpabiliser“, a-t-il conclu. Un quotidien dans lequel il semble s’épanouir.

Marc-Olivier Fogiel : souhaite-t-il avoir d’autres enfants ?

Quand Marc-Olivier Fogiel a fait la rencontre de François, il ne s’imaginait pas fonder une famille avec lui. Aujourd’hui, le couple a deux filles qui semblent les combler de bonheur. Ainsi, souhaitent-ils agrandir leur famille ? “J’en rêve, mais François ne veut pas“, a expliqué le directeur de BFMTV. La raison ? “Il a beaucoup réaménagé sa vie professionnelle pour pouvoir être à la maison et il n’a pas envie de refaire ce sacrifice“, a-t-il conclu.

