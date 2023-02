Marcação de exames e consultas serão suspensos temporariamente em Nossa Senhora do Socorro

A informação é da Secretaria Municipal de Saúde. tecnologia

A marcação de exames e consultas ficará suspensa de 13 a 15 de fevereiro, no município de Nossa Senhora do Socorro. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo a SMS, a medida acontece devido uma manutenção na rede de internet da área da saúde do município.

A marcação de exames e consultas retornará à normalidade na próxima quinta-feira (16).

