Marcas da violência: Sergipe registra 113 feminicídios em sete anos

Nesta reportagem, foram ouvidas mulheres vítimas de violência doméstica e representantes de instituições que atuam no combate a este tipo de violência e na proteção delas. Vítimas de violência

Leonardo Barreto/g1

Nem mesmo o câncer foi capaz de sensibilizar um homem suspeito de agredir a ex-companheira, com quem conviveu por oito anos e teve dois filhos. No final do mês passado, uma dona de casa que mora em Aracaju foi agredida pelo ex-companheiro, que descumpriu uma medida protetiva.

Ela disse que se separou em dezembro do ano passado após sofrer abusos, e também porque descobriu que estava com câncer e queria se tratar longe de confusões. Ela acredita que foi dopada antes de ser agredida. O suspeito está preso.

No ano passado, uma mulher de 34 anos, que preferiu não ser identificada, foi baleada com dois tiros na cabeça dentro da própria casa, no município de Nossa Senhora do Socorro, região da Grande Aracaju, ela ficou em coma, internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas já se recuperou. Ela manteve um relacionamento de cinco meses com o homem, que não aceitou o fim da relação e tentou matá-la. Ele também está preso.

Histórias como estas se repetem todos os dias e chamam a atenção para uma realidade difícil e traumática enfrentada por milhares de mulheres.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE), em sete anos, foram registrados 113 feminicídios no estado. Só este ano foram três. Nos últimos três anos Sergipe registrou 53 mortes de mulheres por feminicídio. Esses números são a marca mais dolorosa de uma violência que começa quase sempre de forma sutil dentro de casa.

De acordo com a lei, o feminicídio é um homicídio qualificado praticado “contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”, onde envolve “violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher”.

Em 2022, foram registrados 11.621 casos relacionados à Lei Maria da Penha em Sergipe, que prevê cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher, são elas: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial.

Em 2023, até o dia 27 de fevereiro, foram realizados 1.813 registros. A maioria, se configura como ameaças, mas há também perseguições, descumprimentos de medida protetiva e difamação.

Sergipe tem hoje um cenário de violência contra a mulher que é absurdo e devastador, segundo a presidente da Comissão de Direitos da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe (OAB/SE), Flávia Elaine Santana Santos.

Flávia Santana – Presidente da Comissão de Direitos da Mulher da OAB/SE

Arquivo pessoal

“Precisamos entender por que essas mulheres morreram. Quantas chegaram a registrar Boletim de Ocorrência? Quantas pediram medida protetiva? Se não fizeram isso, quais os impedimentos? Será que elas não acreditaram que o estado poderia gerar a segurança que elas precisavam? São pontos que precisamos refletir e melhorar”, destacou,

A presidente também informou que a OAB/SE desenvolve trabalhos durante todo o ano em parceria com órgãos e instituições promovendo campanhas e debates para que homens e mulheres conheçam a legislação e entendam como nossa realidade pode ser transformada.

Valdilene Martins – advogada

Arquivo pessoal

A advogada Valdilene Martins é fundadora do Instituto Ressurgir, que acolhe, informa, orienta e encaminha mulheres vítimas para os serviços necessários a elas. A advogada contou que conviveu com a violência doméstica e ainda na infância já sabia que não queria viver daquela forma.

“Percebia dentro da minha família e por onde andava, mulheres que não trabalhavam, homens que adulteravam. Sempre percebia uma situação de poder e controle sobre as mulheres”, detalhou.

O desejo de ajudar outras mulheres sempre fez parte da vida da advogada, que agora consegue fazer isso de forma estruturada e com o apoio de outras pessoas.

“Tem mulheres que não têm coragem de procurar a delegacia de imediato, que precisam se fortalecer psicologicamente primeiro. Não é fácil se libertar de um relacionamento abusivo, principalmente se for doméstico e familiar. O que sempre digo as mulheres é que busque ajuda, busque, um amigo, uma amiga, uma ONG, a coordenadora de políticas para as mulheres ou o CREAS do seu município. A paz e a liberdade custam caro, mas vale a pena cada esforço que você faça para conquistá-la ”, finalizou.

Danielle Garcia – secretária de Políticas para Mulheres de Sergipe

ASN

Segundo a secretária de Políticas para as Mulheres de Sergipe, Danielle Garcia, a pasta foi criada este ano para desenvolver ações e defender os direitos das mulheres sergipanas nas mais diversas áreas.

“Dividimos a pasta em diretorias, que estão desenvolvendo ações voltadas ao combate à violência contra a mulher, ao empreendedorismo feminino, à saúde da mulher e outras demandas voltadas a este público, atuando em conjunto com as demais secretarias”, explicou.

Com relação às ações previstas para este ano, a secretária informou que será criado o Observatório Beatriz Nascimento para mapear informações relativas à mulher sergipana nas áreas da saúde, segurança, trabalho e social, auxiliando no desenvolvimento da elaboração de políticas públicas para mulheres. Além disso, segundo ela, vai ser construída a Casa da Mulher da Brasileira em Sergipe, para apoiar mulheres vítimas de violência.

Vito Califano