Marcello, l’ex della Platano, è di nuovo single. E su Ida e Riccardo confessa: “Usciranno insieme, li ho visti felici”

Oggi per la rubrica di Uomini e Donne intervistiamo Marcello, che da poco è tornato single. vediamo cosa ci racconta l’ex cavaliere tanto discusso per la sua relazione con Ida Platano.

Ciao Marcello, che fine hai fatto? Com’è la tua vita dopo Uomini e Donne?

Ciao Francesco, sto bene, fino a quando c’è il lavoro bene. In questi mesi, uscito dal programma, mi sono dedicato alla mia storia con Viviana, che è stata vissuta intensamente ma che purtroppo è terminata.

Puoi dirci come mai è finita con Viviana e per colpa di chi?

Non c’è un colpevole per la fine di questo rapporto…io penso che alla base ci sia una mancanza di compatibilità caratteriale. Sei mesi di vita vissuta come la nostra sono stati sufficienti per capire che le nostre strade dovevano proseguire separatamente. In questo momento voglio smaltire la delusione per la fine di questo rapporto, voglio recuperare la leggerezza del mio sorriso, ma da solo. Non sono alla ricerca di altro poi il tempo farà il resto.

Torneresti a Uomini e Donne?

Per tornare nel programma dovrei avere la mente sgombra, non tornerei altrimenti.

Sei pronto ad affrontare di nuovo gli attacchi degli opinionisti?

Mi sono sempre mostrato come un libro aperto e non sono gli eventuali “attacchi” di altre persone a spaventarmi. La Vita continua …non ti aspetta…sei solo Tu a decidere di viverla veramente e di questo ne sono cosciente.