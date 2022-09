Marche Abruzzo Forte scossa di terremoto Scosse anche a Campli

ancona, 22 settembre 2022 – Dopo l’alluvione che ha devastato le Marche, non c’è pace per il territorio marchigiano. Oggi le Marche sono state colpite dal terremoto con epicentro ad Ascoli Piceno. Ma è stato avvertito nitidamente anche nel Maceratese.

Due forti scosse di terremoto, infatti, sono state avvertite poco fa in tutto il Piceno causando forte allarme nella popolazione. Molte le persone che si sono riversate in strada. La prima scossa è avvenuta alle ore 12:25, seguita da un’altra più breve un minuto dopo. Sono in corso accertamenti per valutare i danni. La prima stima provvisoria è che la magnitudo sia stata tra il 3.4 e 3.9 alle 12:25.

L’epicentro è stato localizzato a Folignano (AP 4 9241 9241 Civitella del Tronto TE 5 5116 14357 Maltignano AP 8 2401 16758 Ascoli Piceno AP 8 49407 66165 Campli TE 9 7209 73374 Sant’Egidio alla Vibrata