‘Marchinha da Esperança’ é a campeã do Festival de Marchinhas da TV Rio Sul

Composição de Arilson Cláudio Pereira, de Volta Redonda, foi a escolhida do público. Confira o top 5! Vencedores da 5ª edição do Festival de Marchinhas

A “Marchinha da Esperança”, de Arilson Cláudio Pereira, de Volta Redonda (RJ), é a grande campeã do Festival de Marchinhas da TV Rio Sul!

Ela foi a escolhida do público que compareceu à festa da grande final nesta terça-feira (14), na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda.

“Meu filho, que participou do vídeo comigo, se acidentou no ano passado, quase morreu e eu nunca perdi a esperança. Só dele estar bem já é uma vitória. A TV Rio Sul me presenteou com um tema tão bacana. A esperança prevaleceu e a vitória veio!”, comemorou Arilson.

A escolha da campeã foi através de uma votação com o público que estava presente no baile. Na entrada, cada folião recebia uma cédula para votar na sua marchinha preferida.

Arilson levou para casa um troféu e terá sua marchinha exibida na programação da TV Rio Sul durante o período de Carnaval. Ele agradeceu pelos votos e torcida de todos.

“Queria agradecer a todos que votaram na gente na internet. Quando chegamos entre os 10, já comecei a bater na mesma tecla: eu já era vitorioso!”, disse Arilson.

Este ano, a organização do festival recebeu mais de 100 marchinhas durante o período de inscrições. Todo material enviado pelos animados foliões de 20 cidades da região foi analisado com muito critério por uma comissão julgadora formada pela TV Rio Sul.

As 10 melhores participaram de uma votação no g1 e as cinco preferidas do público foram classificadas para esta grande final.

Esta foi a 5ª edição do Festival de Marchinhas da TV Rio Sul. O objetivo é resgatar a tradição dos antigos carnavais, valorizando a música e os talentos regionais. Este ano, o tema foi “Esperança”.

Confira o resultado final:

1º lugar – “Marchinha da Esperança”, de Arilson Cláudio Pereira (Volta Redonda)

‘Marchinha da Esperança’ – vencedora do Festival de Marchinhas da TV Rio Sul

2º lugar – “Esperança é a última que morre!”, de Adilson Magalhães (Barra Mansa)

‘Esperança é a última que morre!’ – 2º lugar do Festival de Marchinhas da TV Rio Sul

3º lugar – “Brasil da Esperança”, de Fátima Fonseca e Maria Célia (Angra dos Reis)

‘Brasil da Esperança’ – 3º lugar do Festival de Marchinhas da TV Rio Sul

4º lugar – “Sorriso da criança”, de Victor Arantes Nunes (Volta Redonda)

‘Sorriso da Criança’ – 4º lugar do Festival de Marchinhas da TV Rio Sul

5º lugar – “Esperança não morre” – Rogério Dias Cerqueira (Barra do Piraí)

‘Esperança não morre’ – 5º lugar do Festival de Marchinhas da TV Rio Sul

