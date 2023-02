Marchinha, samba-enredo, frevo: veja a programação de carnaval do Sesc em Ribeirão Preto

Clima de folia toma conta do Sesc a partir desta quinta-feira (16) e as atividades gratuitas seguem até terça-feira (21). Confete é espalhado pelo chão

Lisi Niesner/Reuters

O carnaval toma conta do Sesc em Ribeirão Preto (SP) a partir desta quinta-feira (16). Até terça-feira (21), o público pode aproveitar a folia com muita música, tudo de graça. A programação inclui duas atividades no Calçadão da cidade – o Cortejo Gargalhada, com o grupo Palhaçaria em todo lugar, e o Samba para crianças, com Camila Monteiro.

O restante da agenda ocorre no Sesc Ribeirão Preto, que fica na Rua Tibiriçá, 50, Centro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3977-4477.

Confira as atrações do carnaval no Sesc:

Quinta-feira (16)

16h30: Cortejo Gargalhada, com o grupo Palhaçaria em todo lugar – no Calçadão de Ribeirão Preto

16h30: Espetáculo Grêmio Recreativo Carnavalesco, com Lu Lopes, Álvaro Lages e Banda

17h: Samba para crianças, com Camila Monteiro – no Calçadão de Ribeirão Preto

Sexta-feira (17)

17h às 18h: Maquiagem de Carnaval, com Suhelen Fernanda, Estela Camila e João Vitor Custodio

Sábado (18)

10h: Cortejo Bloco Bebê (Folia de Criança)

16h: Roberto Seresteiro e Banda Fábrica de Marchinhas em “E as Marchinhas Voltaram”

De sábado (18) a terça-feira (21)

13h às 16h: Samba Raiz 6, com sambas da Camisa Verde e Branco

14h às 17h: A Dança do Mestre Sala e Porta Bandeira, com Mestre Gabi e Vivi Martins

Domingo (19)

10h às 12h: Quintal – Carna boi para crianças, com Camila Monteiro – é preciso retirar as senhas no Sesc com 30 minutos de antecedência

16h: Espetáculo ‘Baile do Bigorrilho’, com Marcio Coelho e Ana Favaretto

Segunda-feira (20)

10h às 12h: Quintal – Frevo para crianças, com Camila Monteiro – é preciso retirar as senhas no Sesc com 30 minutos de antecedência

16h: Baile de carnaval, com Samuca e a Selva

Terça-feira (21)

10h às 12h: Quintal – Brincantes no Carnaval, com marchinhas, axé, samba e outros ritmos brasileiros.

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

valipomponi