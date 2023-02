Márcio França aponta as prioridades no Porto de Santos, que completa 131 anos

Ministro de Portos e Aeroportos afirmou que a obra do túnel que interliga Santos e Guarujá deve ficar pronta em sete anos. Ministro de Portos e Aeroportos fala sobre projetos para o Porto de Santos

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, falou sobre as melhorias que desejar realizar e as perspectivas para o Porto de Santos , nesta quinta-feira (2), dia em que o maior porto da América Latina completa 131 anos. Durante entrevista à TV Tribuna, afiliada a Globo, ele elencou as prioridades no cais santista, entre elas, obra do túnel submerso que interligará Santos e Guarujá.

De acordo com o ministro, as prioridades atuais são:

construção do túnel submerso

dragagem constante para se chegar a 17 metros de profundidade no cais santista (que conta, atualmente, com 15 metros)

manutenção das vias perimetrais, já que a integração entre porto e cidade são de “extrema importância”

“A perspectiva é que possamos abrir a concorrência esse ano. Na proposta original do governo Bolsonaro, a obra do túnel iria começar só daqui a sete anos. Em sete anos, a obra já estará pronta ‘de velha’, não só a questão do túnel, mas também a do aeroporto de Guarujá”, afirma o ministro.

França ainda afirmou que aprova a ideia da construção do túnel ser custeada pelo governo do estado e do governo federal. Porém, discorda de que o porto precise ser vendido para que essa obra aconteça.

Melhorias

Segundo a Santos Port Authority (SPA), em 2022 foram 162,4 milhões de toneladas movimentadas ao longo do ano. Um total de 10,5% acima da melhor marca anterior, em 2021. “Queremos que o porto bata recordes, mas que essa riqueza possa ser dividida entre os moradores da nossa região também”, afirmou França.

Por isso, o ministro também ressaltou que já planeja melhorias na malha ferroviária, que chega à Santos, para que a via tenha uma maior quantidade de cargas sendo transportadas. “As empresas que já fazem o porto têm uma tarefa a cumprir nos próximos anos”, disse.

Além disso, ele ainda defende que os trabalhadores portuários tenham maior estabilidade profissional e qualificação. “Durante muito tempo os profissionais tiveram problemas na questão da previdência. Nós conseguimos, agora, uma engenharia da equação financeira para poder equilibrar a situação. Então, vai ser uma grande conquista para 10 mil trabalhadores”, ressalta.

Gestão

De acordo com o ministro, os nomes que devem compor a a diretoria da Autoridade Portuária já estão definidos. Porém, ainda precisam passar por uma série de avaliações por parte do governo federal, que deve checar se os profissionais estarão aptos a exercer ou não a função. “Serão pessoas que têm experiência na área portuária e na gestão. Tenho certeza que estarão à altura”, finaliza.

