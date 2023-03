Marco Antônio Queiroz é o novo presidente do Banese

O anúncio foi feito pelo governador Fábio Mitidieri. Governador Fábio Mitidieri e o novo presidente do Banese, Marco Queiroz

O ex-secretário de estado da Fazenda, Marco Antônio Queiroz, é o novo presidente do Banco do Estado de Sergipe (Banese). O anúncio foi feito pelo governador Fábio Mitidieri, no final da tarde desta sexta-feira (10), em seu perfil em uma rede social. O cargo era ocupado pelo administrador Helom Oliveira da Silva.

O governador disse que confia na experiência e no trabalho de Queiroz. “Não tenho dúvidas de que ele trará grandes contribuições e, junto com nosso governo, fará o Banese crescer e se fortalecer cada vez mais, consolidando-o como o banco de todos os sergipanos e sergipanas”, disse o chefe do Executivo estadual.

Ex-secretário de Estado da Fazenda de Sergipe, Queiroz é funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal desde o ano de 1989, formado em História e em Direito, e com experiência em cargos gerenciais, quando atuou como gerente de agências, Gerente Regional da Caixa e, Superintendente Regional.

