marco-bellavia,-scoperte-le-sue-bugie-e-il-suo-lato-oscuro.-cosa-diceva-su-youtube,-pubblico-senza-parole

Marco Bellavia è diventato sicuramente il caso più discusso in Italia nelle ultime settimane e il pubblico si è stretto intorno a lui, ma adesso emergono dei lato oscuri di cui ha parlato Vanity Fair. L’uomo è entrato al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ma non è riuscito a integrarsi bene con gli altri concorrenti. Quando ha parlato dei suoi problemi psicologici e ha chiesto aiuto, è stato completamente ignorato. Abbiamo visto le immagini di lui, sdraiato a terra o seduto in un angolo a piangere, mentre gli altri Vipponi conducevano la loro vita senza degnarlo di uno sguardo.

Solo quando il pubblico si è schierato dalla parte di Marco Bellavia i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno capito il loro grande errore. Probabilmente non sono riusciti a comprendere gli sbalzi d’umore del loro coinquilino e hanno preferito ignorarlo, a volte anche attaccarlo. In un reality show è facile pensare che un personaggio stia conducendo un gioco, una finzione, piuttosto di soffrire realmente. Finzione o realtà, troppo italiani si sono sentiti toccati dalla vicenda. La depressione è una malattia che imperversa nella nostra Nazione e ancora oggi è difficile persino parlarne.

La debolezza viene fatta fuori, le persone ti sono vicine solo quando puoi essergli d’aiuto, come ha detto lo stesso Marco Bellavia in una intervista per Chi. Oggi Vanity Fair ha voluto però portare alla luce quello che potrebbe essere il lato oscuro di questo personaggio così chiacchierato. Il giornale è andato a rispolverare vecchi video di YouTube dell’ex attore di bim bum bam e altre sue dichiarazioni social. Da queste è emerso che l’uomo è un grande complottista e negazionista. In primis per quel che riguarda il Covid-19, il virus che ha messo in ginocchio il mondo intero.

Marco Bellavia è convinto che la malattia non sia mai esistita e che le persone morte siano in realtà state uccise negli ospedali con l’ossigeno nei polmoni. Ma non solo sugli avvenimenti più recenti. I lock down, le misure restrittive, la chiusura delle attività hanno portato moltissime persone alla disperazione più totale e ad abbracciare teorie complottiste. Questo lato del carattere dell’ex concorrente del Grande Fratelo Vip, invece, risale a molto tempo prima. L’uomo ha messo in dubbio anche eventi come la caduta delle Torri Gemelle, un attacco terroristico che lasciò il mondo con il fiato sospeso.

Non solo, il giornale porta anche in luce il fatto che l’attore porti avanti un lavoro in maniera completamente abusiva. Marco Bellavia si è presentato come mental coach, in grado di aiutare le persone a superare problemi di panico, ansia e depressione. Peccato che il suo nome non compare nell’elenco dell’Associazione Italiana Coach Professionisti (AICP). Per poter professare questo mestiere è necessario seguire corsi di almeno 80/100 ore, sostenere diversi esami ed iscriversi a un’Associazione di Categoria Nazionale. Cosa che l’attore, per sua stessa ammissione, non ha mai fatto.

Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Marco Bellavia, Scoperte le sue bugie e il suo lato oscuro. Cosa diceva su YouTube, Pubblico senza parole scritto su Più Donna da Maria Costanzo.