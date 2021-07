marco-borriello-e-marica-pellegrinelli,-gli-amici-decidono-di-rivelare-che-…

In estate il gossip si fa sempre più acceso. E al momento a trovarsi al centro dell’attenzione mediatica sono Marco Borriello e la bellissima Marica Pellegrinelli. Nell’ultimo periodo l’ex calciatore è stato più volte fotografato in compagnia della modella ma al momento non sembrerebbe essere ancora chiaro cosa vi sia in realtà tra i due. Cosa lega Borriello e l’ex moglie di Eros Ramazzotti?

Marco Borriello e Marica Pellegrinelli sempre più vicini

Marco Borriello e Marica Pellegrinelli sono stati avvistati e fotografati diverse volte insieme. Nello specifico una volta è accaduto a Milano e poi ancora ad Ibiza dove vive proprio l’ex calciatore. La modella di Bergamo non è nemmeno mancata al 39esimo compleanno dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez avvenuto a Cala Bassa dove il giovane ha organizzato un pranzo esclusivo. L’ex calciatore avrebbe poi continuato i festeggiamenti all’interno della sua villa e secondo alcuni rumors la modella, insieme ad altri amici ed amiche di Borriello, sarebbe rimasta a dormire proprio a casa del festeggiato. Ma, cosa lega esattamente Borriello e la bellissima Marica Pellegrinelli? Se da una parte sono in molti a credere che tra i due vi sia qualcosa in più di una banale amicizia ecco che proprio la Pellegrinelli sembrerebbe invece aver rivelato il contrario affermando “Marco e io siamo solo buoni amici, nulla più”.

Il loro rapporto

Secondo alcune fonti molto vicine alla coppia, consultate dalla rivista Di Più, tra l’ex calciatore e la modella sembrerebbe esservi una grande intesa. Nello specifico queste le parole riportate dalla famosa rivista a proposito del rapporto tra i due“Atteggiamenti affettuosi, di simpatia reciproca, che la coppia si è scambiata in quei tre giorni roventi, dove sono sembrati inseparabili: segni comunque di un rapporto che, se non è amore, è una bella imitazione. In ogni caso, una bella amicizia che li fa stare bene”

La vita privata di Borriello e Marica Pellegrinelli

Marco Borriello e Marica Pellegrinelli sono entrambi single da diverso tempo. La modella è stata sposata per diversi anni con l’amatissimo Eros Ramazzotti e dal loro amore sono nati due splendidi bambini ovvero Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Dopo Eros la bella Marica ha poi frequentato per circa 1 anno l’imprenditore Charley Vezza. La vita privata di Marco Borriello è invece segnata da vari amori e flirt. L’ex calciatore molti anni fa è stato fidanzato con Belen Rodriguez e dopo di lei ha amato anche altre bellissime donne come ad esempio Nina Senicar e Sofia Rising.