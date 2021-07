Forse nessuno ha mai visto il suo tatuaggio nelle parti intime: Marco Borriello ha confessato solo ora il segreto, siete curiose vero?

Classe 1982, Marco Borriello oggi è un dirigente sportivo ma il suo nome è molto conosciuto per la sua carriera da calciatore. Il napoletano è cresciuto nelle giovanili del Milan e con il tempo ha saputo dimostrare il suo grande talento in campo. Borriello è noto non solo per le sue doti da calciatore ma anche per il suo fascino, il suo bell’aspetto. E’ stato spesso al centro della cronaca rosa per le sue love story con donne famose dello spettacolo. E’ stato con Belen Rodriguez, da lui definito come ‘grande amore’. Non conosciamo grossi dettagli sulla vita privata dell’ex calciatore ma lui stesso, diversi anni fa, confessò pubblicamente un ‘segreto intimo’.

Marco Borriello, forse nessuno ha mai visto il suo tatuaggio nelle ‘parti intime’

Diversi anni fa il celebre Marco Borriello ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair. Ha raccontato diversi retroscena sulla sua vita, senza le telecamere. “Sono una persona molto semplice, uno sportivo che si è realizzato nella sua vita. Al mattino mi sveglio, vado ad allenarmi, mangio bene, torno a casa, mi riposo e vado a letto preso. Questa è la mia vita. Certo poi a fare notizia sono le vacanze, quando magari mi diverto un po’ di più e faccio subito “rumore”” ha raccontato l’ex calciatore.

Marco Borriello durante l’intervista ha rivelato qualcosa di cui nessuno era a conoscenza: “Ho un tatuaggio nelle parti intime che nessuno conosce. In realtà quelli di Intimissimi lo sanno“. Beh, neanche noi lo conosciamo! Attraverso i suoi canali social l’ex calciatore non ha mai mostrato il suo tattoo nascosto!

Tutti gli altri però sì, sono ben visibili. Eccolo in tutto il suo splendore: