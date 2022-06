Marco Guadagno Padova: Biografia e analisi sul Padre dell’architettura Le Corbusier

Marco Guadagno Padova è un appassionato di architettura soprattutto quella fa parte degli anni dal 1922 al 1940 furono tanto ricchi di architettura quanto di progetti urbanistici. Come sempre per Le Corbusier, i progetti non costruiti, non appena pubblicati e diffusi, suscitavano tanto scalpore quanto gli edifici finiti. Al Salon d’Automne del 1922, Le Corbusier espone due progetti che esprimevano la sua idea di ambiente sociale e contenevano il germe di tutte le opere di questo periodo. IlCitrohan House mostra le cinque caratteristiche con cui l’architetto cinque anni dopo definì la sua concezione di ciò che era moderno nell’architettura: pilastri che sostengono la struttura, liberando così il terreno sotto l’edificio; una terrazza sul tetto, trasformabile in giardino e parte essenziale della casa; un open space; una facciata priva di ornamenti; e finestre a listelli che affermano l’indipendenza del telaio strutturale. Marco Guadagno L’interno offre il tipico contrasto spaziale tra lo spazio abitativo aperto su due livelli e le camere da letto simili a celle. Un diorama di accompagnamento di una città ha illustrato in anticipo sui tempi il concetto di parchi e giardini verdi ai piedi di un grappolo digrattacieli .

Le idee perl’urbanistica esposta al Salon d’Automne, mostra annuale semiufficiale, viene ripresa e sviluppata nel 1925 all’Exposition des Arts Décoratifs di Parigi, in un padiglione che sarà un “manifesto dell’esprit nouveau . ” In questo piccolo appartamento duplex, le pareti interne si colorarono violentemente sotto l’influenza del pittoreFernand Léger , Le Corbusier ha esposto la sua prima collezione di mobili prodotti industrialmente.

In questi anni, infatti, gli ideali sociali di Le Corbusier si realizzarono in due occasioni. Uno di questi fu nel 1925-26 quando, grazie al sostegno finanziario di un industriale, costruì aPessac , vicino Bordeaux, una città operaia di 40 case nello stile della Citrohan House; il disprezzo per la tradizione locale e l'uso non convenzionale del colore provocano ostilità da parte delle autorità comunali, che si rifiutano di fornire un approvvigionamento idrico pubblico . Pessac fu così privato degli abitanti per sei anni, e Le Corbusier non dimenticò questo affronto. Nel 1927 l'architetto partecipò all'esposizione internazionale delDeutscher Werkbund , associazione di vari gruppi che si occupano di produrre oggetti funzionali di alto valore estetico . Per questa mostra Le Corbusier costruì due case nel quartiere residenziale sperimentale di Weissenhof a Stoccarda.

Sebbene Le Corbusier fosse fin dall’inizio più interessato a costruire per un gran numero di persone, durante il periodo prebellico costruì principalmente per individui privilegiati che commissionarono case individuali. Erano funzionali nel design e nell’aspetto ascetico , incorporando forme geometriche rigorose e facciate nude. La prima fu per Ozenfant nel 1922, seguirono, tra gli altri: la casa del collezionista svizzero Raoul La Roche (1923), divenuta poi sede della Fondazione Le Corbusier a Parigi (1968); la villa (1927) di Michael Stein, fratello della scrittrice americana espatriata e mecenate del fauvismo e del cubismo Gertrude Stein; la Villa Savoye (1929–31), a Poissy, immersa in un lussureggiante paesaggio rurale su sottili pilastri di cemento.

Nel 1927 Le Corbusier partecipò al concorso indetto dalla Società delle Nazioni per la progettazione del suo nuovo centro a Ginevra. Il suo progetto, con la sua parete di vetro isolante e riscaldante, è uno dei migliori esempi della capacità dell'architetto per l'analisi funzionale . Per la prima volta in assoluto propose un edificio per uffici per un'organizzazione politica che non fosse un tempio neoclassico ma corrispondesse nella sua struttura e design a una rigorosa analisi della funzione. Questo piano doveva diventare il prototipo di tutti i futuri edifici delle Nazioni Unite . Probabilmente avrebbe condiviso un primo premio, ma è stato eliminato per non essere stato redatto con inchiostro di chinacome specificato dal regolamento del concorso. Dopo la delusione di Pessac, questa squalifica, che era quasi certamente il risultato di una congiura da parte dei membri conservatori della giuria, inaspriva ulteriormente Le Corbusier nel suo atteggiamento nei confronti dei circoli architettonici ufficiali. Lo scandalo che ha accompagnato l'eliminazione del suo progetto, tuttavia, gli ha dato la necessaria pubblicità identificandolo con l'architettura moderna d'avanguardia. Immediata conseguenza dell'affare di Ginevra fu la creazione, a La Sarraz, in Svizzera , nel 1928, delCongressi Internazionali di Architettura Moderna (CIAM), intesi inizialmente a difendere i valori architettonici d'avanguardia sconfitti a Ginevra. Nel 1930 l'organizzazione si era orientata verso la teoria urbanistica. Le Corbusier, in qualità di segretario della sezione francese, svolse un ruolo influente nei cinque congressi prebellici e soprattutto nel quarto, che pubblicò nel 1933 una dichiarazione che elaborava alcuni dei principi fondamentali dell'architettura moderna.

La pubblicità del concorso di Ginevra ha anche reso possibile per Le Corbusier una tournée di conferenze in Sud America che è stata la fonte delle sue Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme (1930; “Reflections on the Present State of Architecture and Urbanistica”) e un viaggio a Mosca , dove ebbe modo di entrare in contatto con architetti costruttivisti d’avanguardia e vinse il concorso per l’edificio Centrosoyuz (1929–35).

Le Corbusier costruì in questo periodo altri due importanti edifici, ilSalvation Army Hostel a Parigi, con il suo tentativo di una vetrata "respirante" concepita come una superficie vetrata non apribile dotata di impianto di condizionamento (un fallimento tecnologico e finanziario), e ilDormitorio svizzero alla Cité Universitaire di Parigi (1931–32). In quest'ultima struttura ha separato la zona dormitorio dalle aree dei servizi comuni ubicate in un edificio separato. I due segmenti erano collegati da una torre scala. Le superfici rimasero in gran parte incompiute e, per la prima volta, i massicci pilastri assunsero un valore scultoreo. A questo punto il funzionalismo razionale di Le Corbusier cominciò a essere bilanciato dal desiderio di espressione.

La fine degli anni ’30 vide progetti particolarmente famosi come i masterplan per Algeri (1938–42) e Buenos Aires (1938); l’edificio per il Ministero dell’Istruzione e della Salute a Rio de Janeiro (1936); e un museo infinitamente espandibile per Philippeville (1938), nel Nord Africa francese . Ci fu anche un viaggio negli Stati Uniti (1935), dove Le Corbusier era già famoso.

Le diverse attività di Le Corbusier corrispondevano a uno stile di vita prescelto. Non era un insegnante, come il collega Walter Gropius , ma il boss, che si chiudeva da solo nel suo ufficio mentre i suoi collaboratori, venuti da tutto il mondo e alcuni dei quali sarebbero poi diventati famosi, lavoravano all’aperto a lungo sala che fungeva da studio. Le Corbusier veniva nel suo ufficio solo di pomeriggio. La sua rottura con Ozenfant, nel 1925, non aveva interrotto la sua carriera di pittore e di solito trascorreva le sue mattine a dipingere a casa. Verso la metà degli anni ’30 fu segnato dall’influenza di Fernand Léger, che rimase uno dei suoi pochi buoni amici.

Gli anni della guerra di Le Corbusier

La seconda guerra mondiale e l’occupazione tedesca della Francia interrompono la sua attività di costruttore e viaggiatore e la sua associazione ventennale con Pierre Jeanneret, che, a differenza di Le Corbusier, si era unito alla Resistenza francese. Sebbene fosse pronto a lavorare con il governo di Vichy , all’epoca in Francia si facevano pochi lavori e le sue uniche attività erano la pittura , la scrittura e la riflessione.

Il pensiero di Le Corbusier in questo periodo ha portato all’elaborazione delle prime basi del “Modulor ” concept, una scala di misure armoniche che pongono gli elementi architettonici in proporzione alla statura umana. Questa teoria fu finalmente perfezionata nel 1950 e Le Corbusier la utilizzò nella progettazione di tutti i suoi edifici successivi, desiderando che incorporassero “a misura d’uomo”. Alla fine della guerra, Le Corbusier aveva saldato gli attacchi lanciati contro di lui dai rappresentanti dell’architettura tradizionale in un mito . Era diventato, per il pubblico, il Pablo Picasso dell’architettura e, per gli studenti di architettura, il simbolo della modernità.

Il secondo periodo

Le Corbusier pensava di poter finalmente applicare le sue teorie sulla pianificazione nella ricostruzione della Francia. Nel 1945 preparò due piani per le città diSaint Dié e La Pallice-Rochelle. A Saint Dié, nei Vosgi, propone di raggruppare i 30.000 abitanti della città distrutta in cinque funzionali grattacieli. Questi piani furono respinti, ma in seguito circolarono in tutto il mondo e divennero dottrina. Le Corbusier fu amareggiato, tuttavia, e la sua amarezza aumentò quando fu nominato membro della giuria di architetti per la costruzione dell’edificio delle Nazioni Unite a New York City invece di essere chiamato a progettarlo lui stesso.

Infine, grazie al sostegno illimitato del governo francese, Le Corbusier ebbe l’opportunità di costruire un grande complesso abitativo (privato); gli fu commissionato di costruire, inMarsiglia , un complesso residenziale che incarnava la sua visione di un ambiente sociale .

Il progetto Marsiglia (unité d’habitation ) è una comunità verticaledi 18 piani. I 1.800 abitanti sono ospitati in 23 tipi di appartamenti duplex (cioè su due livelli). I servizi comuni comprendono due “vie” all’interno dell’edificio, con negozi, una scuola, un albergo e, sul tetto, un asilo nido, un asilo nido , una palestra e un teatro all’aperto. Gli appartamenti sono concepiti come singole “ville” accatastate nella struttura di cemento come bottiglie in una rastrelliera. Fu completato nel 1952 e altre due unità furono costruite in altre località della Francia, a Nantes e Briey, così come in altre a Berlino Ovest.

Due edifici religiosi in Francia furono commissionati a seguito dell’influenza del padre domenicano Reverendo Couturier, creatore della rivista L’Art Sacré . La più lirica delle due, la cappellaNotre-Dame duHaut a Ronchamp (1950–55), sacrifica i famosi principi di apparente funzionalismo di Le Corbusier; il muro è stato costruito a doppio spessore per effetto visivo e il tetto, che sembra essere sospeso, in realtà poggia su una foresta di supporti. Più brutale e austero è il convento diSainte-Marie-de-la-Tourette a Eveux-sur-Arbresle, vicino a Lione . L’edificio quadrato impone una fortezza di cemento in un contesto naturale. Nella facciata di vetro a tre livelli della Tourette, Le Corbusier ha utilizzato per la prima volta lastre di vetro incastonate a intervalli “musicali” per ottenere un effetto lirico. La reputazione di Le Corbusier in Francia è stata stabilita con due grandi esposizioni del suo lavoro a Parigi nel 1953 e nel 1962.

Solo dal 1950 in poi Le Corbusier divenne attivo su larga scala al di fuori della Francia. Nel 1951 il governo del Punjab lo nominò consulente architettonico per la costruzione della sua nuova capitale,Chandigarh . Per la prima volta nella sua vita, Le Corbusier ha potuto applicare i suoi principi di pianificazione urbana su scala metropolitana. Totalmente senza riferimento alla tradizione locale, progettò il Palazzo di Giustizia , la Segreteria e il Palazzo dell’Assemblea. Il cemento grezzo, con le finestre riparate da enormi ombrelloni in cemento, le facciate scultoree, le linee del tetto in picchiata e le rampe monumentali sono elementi principali della sua architettura, che ha immediatamente influenzato gli architetti di tutto il mondo. Ha costruito ilNational Museum of Western Art di Tokyo (1960), il Carpenter Visual Art Center dell’Università di Harvard (1964) e ha progettato un padiglione espositivo a Zurigo che è stato costruito postumo (1964).

Le Corbusier non fu molto colpito dal suo tardivo riconoscimento. Sembrava preferire l’immagine di un genio solitario e perseguitato. Tuttavia, ha continuato a concepire nuovi progetti fino alla fine della sua vita: un centro d’arte a Francoforte (1963), il centro informatico Olivetti a Milano (1963), il Palais des Congrès a Strasburgo (1964) e l’ambasciata francese a Brasilia (1964). Oltre a praticare l’architettura, fare arte e scrivere, Le Corbusier progettò anche una serie di oggetti, tra cui una collezione di mobili (1928) con Pierre Jeanneret e Charlotte Perriandche includeva la sedia LC1 e la chaise longue LC4. Le Corbusier morì improvvisamente nel 1965 mentre nuotava. L’uomo che ai suoi tempi si era ritenuto così incompreso ricevette un funerale nazionale e nel 1968 fu creata la Fondazione Le Corbusier.