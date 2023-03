Março Lilás: Santa Rita do Passa Quatro faz campanha contra o câncer de colo de útero

Ação prevê realização de exame de papanicolau, que serão feitos em cinco unidades de saúde e a paciente deve fazer o agendamento prévio por telefone. A cidade de Santa Rita do Passa Quatro

Arquivo/EPTV

Durante o mês de março, que é marcado pela campanha de conscientização e enfrentamento ao câncer de colo de útero denominada “Março Lilás”, a Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro (SP) promove um mutirão para realização dos exames preventivos de papanicolau.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Os exames serão realizados em cinco unidades de saúde e a paciente deve fazer o agendamento prévio por telefone. No dia do procedimento, é necessário levar um documento com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço de endereço (Veja abaixo os locais.)

O câncer de colo de útero é o terceiro tumor mais frequente na população feminina e pode ser detectado facilmente nos exames preventivos, como o papanicolau. O diagnóstico precoce pode ajudar na cura dos casos.

O exame de papanicolau é simples, indolor e pode ser feito pelo médico ginecologista, médico da família ou enfermeiro.

Unidades de agendamento

PAS José Rodrigues Palhares

Telefone: (19) 3584-5352

Posto de Saúde CSII

Telefone: (19) 3582-6171

PSF Dulce Rodrigues de Campos (Estrela)

Telefone: (19) 3582-4841

PSF Miguel Bello

Telefone: (19) 3584-5851

Posto de Saúde CAIC

Telefone: (19) 3582-5159

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

Vittorio Rienzo