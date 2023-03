Março Lilás: veja como realizar exames gratuitos de prevenção ao câncer de colo de útero em Jaú

Ação especial promovida pelo Hospital Amaral Carvalho é realizada em vários pontos da cidade; atendimento é voltado a mulheres de 25 a 65 anos. Março Lilás: Hospital Amaral Carvalho oferece exames gratuitos de prevenção ao câncer de colo de útero

O Hospital Amaral Carvalho, em Jaú (SP), está oferecendo neste mês de março exames gratuitos de prevenção e diagnóstico de câncer de colo de útero em vários pontos da cidade e em horários estendidos.

A ação faz parte do “Março Lilás”, campanha que tem como objetivo conscientizar a população sobre a doença e alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

Os exames são realizados das 7h30 às 19h, com ou sem agendamento, no Instituto de Prevenção Amaral Carvalho, que fica na Rua Rui Barbosa, 374, e em outros endereços espalhados pela cidade (veja mais informações abaixo).

O câncer do colo do útero é causado pela infecção persistente por alguns tipos do vírus Papilomavírus Humano (HPV), transmitido por relações sexuais desprotegidas. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), 80% das mulheres sexualmente ativas terão contato com o vírus ao longo da vida.

O uso de preservativo é primordial para evitar a contaminação do HPV. O exame de papanicolau também é essencial para o diagnóstico precoce de lesões causadas pelo vírus e que podem evoluir para o câncer do colo do útero. Ele deve ser realizado por todas as mulheres de 25 a 65 anos.

Veja onde realizar os exames de graça

Instituto de Prevenção Amaral Carvalho – Rua Rui Barbosa, 374

Público: mulheres de 25 a 65 anos;

Datas e horários: todas as quartas-feiras de março (dias 8, 15, 22 e 29), das 7h30 às 19h, e segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 7h30 às 16h;

Agendamento: (14) 3602-1241.

Fundação Raízen Jaú – Rua Santa Catarina, 1157

Público: mulheres de 25 a 65 anos;

Data e horários: 11 de março, das 8h às 11h;

Agendamento: (14) 3629-1740.

Casa da Mulher Jauense – Avenida Ana Claudina, 447

Público: mulheres de 25 a 65 anos;

Datas e horários: 17 e 31 de março, das 8h às 12h;

Agendamento: (14) 3624-7712.

Praça da República (Jardim de Baixo) – Rua Major Prado, Centro

Público: mulheres de 25 a 65 anos;

Data e horários: 18 de março, das 9h às 16h;

Atendimento por ordem de chegada.

