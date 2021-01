Marco Mengoni e il fidanzato segreto: tutta la verità a riguardo

Nelle ultime ore ha cominciato a circolare una voce secondo la quale Marco Mengoni sarebbe fidanzato con un vip. Cosa c’è di vero?

Marco Mengoni (GettyImages)

Come di consuetudine, l’ospitata di Marco Mengoni in un programma televisivo (in questo caso La musica che gira intorno di Fiorella Mannoia) ha fatto riaccendere i rumors sulla sua presunta omosessualità, con tanto di attribuzione di fidanzato segreto e mai rivelato. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani online, il cantante originario del Viterbese avrebbe avuto un appuntamento galante con un ragazzo in un ristorante non meglio identificato. Poco dopo i due sarebbero stati visti entrare insieme in un supermercato. Secondo altre fonti, il fantomatico fidanzato sarebbe addirittura un vip molto noto, forse addirittura più noto del cantante stesso. Ma cosa c’è di vero in tutte queste voci che continuano ad affiorare insistentemente ogni qual volta Mengoni fa un’apparizione pubblica?

Marco Mengoni fidanzato con un vip: verità o fake news?

Se Mengoni stia effettivamente frequentando un ragazzo (o un’altra persona in generale) non ci è dato saperlo. Ciò che è certo è che le notizie legate al fantomatico appuntamento e all’uscita al supermercato sono false. Basta infatti fare un giro sul web per scoprire che le stesse identiche notizie sono state date esattamente un anno fa in una diversa occasione. Niente di nuovo dunque, solo fake news ripropinate di tanto in tanto in una veste diversa.

Quanto alla presunta omosessualità di Mengoni si è sempre detto intrigato dalle voci che giravano su di lui e non ha mai sentito il bisogno né di smentirle né di confermarle. Ciò non ha fatto altro che accrescere i rumors a riguardo, creando attorno un vero e proprio alone di mistero attorno al cantante.