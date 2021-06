Marco Verratti, avete mai visto la sua futura moglie? Jessica Aidi è bellissima

Marco Verratti tra i protagonisti della Nazionale a Euro 2020 e invidiatissimo per la sua compagna, ecco chi è Jessica Aidi.

Ha saltato le prime due partite dell‘Italia a Euro 2020, ma nella terza sfida del girone, quella con il Galles, Marco Verratti ha ricordato a tutti chi è.

Marco Verratti e Lorenzo Insigne (foto da profilo ufficiale Instagram)

Il centrocampista del Psg si è rimesso in pieno dall’infortunio accusato a maggio e che aveva preoccupato tutti, mettendo a rischio la sua presenza nella rassegna continentale.

Adesso, sarà un’arma in più di sicuro per gli azzurri di Mancini per provare ad arrivare in fondo, a cominciare dall’ottavo di finale di sabato contro l’Austria. La speranza di tutti è che la Nazionale possa riuscire a trionfare all’Europeo, un successo che manca addirittura dal 1968.

Verratti è pronto ad entrare in azione, ma il suo cuore batte non solo per i colori azzurri, ma anche per la sua compagna, che presto diventerà sua moglie. Vale a dire, la splendida Jessica Aidi.

Marco Verratti e Jessica Aidi presto sposi, conosciamo la modella e influencer

I frequentatori assidui di Instagram l’avranno certamente notata. E sebbene Jessica sia francese, non manca di sostenere a modo suo anche i colori dell’Italia.

Classe 1992 (11 luglio, il giorno della finale…una coincidenza?), nata a Montpellier, è una modella e influencer di grande successo in Francia. Di origini magrebine, vanta circa 300mila followers su Instagram.

Il suo fascino e la sua capigliatura folta, piena di ricci, sono irresistibili. Un mix ben apprezzato nel mondo della moda, nel quale è riuscita a sfondare diventando testimonial di numerosi marchi di prestigio.

Jessica è la compagna di Marco dal 2019, anno in cui l’ex giocatore del Pescara ha lasciato Laura Zazzara, sua prima moglie e madre dei suoi due figli, Tommaso e Andrea.

Ora, Marco si appresta a sposarsi per la seconda volta. A inizio 2021, ha chiesto a Jessica di diventare sua moglie, condividendo la notizia su Instagram con un post commovente.

Per ora, c’è da pensare al campo, però. C’è un Europeo da conquistare.