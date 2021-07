Marco Verratti, conoscete la fidanzata? Cosa ha fatto di speciale pur di starle accanto – FOTO

Una stupenda storia d’amore che presto vedrà anche i fiori d’arancio. Lei, per chi non lo sapesse, è una donna bellissima.

Marco Verratti, calciatore (Instagram)

Marco Verratti è un giovane calciatore che milita nel Paris Saint-Germain e che attualmente sta anche giocando nella nazionale italiana. Viene spesso assimilato al campione Andrea Pirlo per le sue doti calcistiche ed è uno dei migliori della sua generazione.

Numerosi sono i premi che ha vinto grazie ai ventisette trofei guadagnati e ha pure conquistato svariati vincite e collezionato molte presenze in campo. Per di più, come solo pochi altri, gli è stato concesso l’onore e l’onere di partecipare alla nazionale senza essere in Serie A.

Il centrocampista ha capacità particolari soprattutto nel dribbling che riesce a effettuare in maniera molto veloce e anche, in questo modo, a confondere gli avversari. La sua corporatura è piuttosto minuta e i suoi palleggi e la sua agilità lo aiutano a portare avanti magistralmente l’azione.

Marco, inoltre, si è distinto anche per la sua abilità nel ricoprire svariati ruoli, cavandosela bene anche come trequartista. Insomma, uno sportivo completo che certamente gli ha fatto acquistare la stima dei colleghi e dei tifosi.

Ecco l’affascinante dolce metà del calciatore

Ma, come tutti i calciatori famosi che si rispettino, anche la vita sentimentale di Verratti incuriosisce i fans. Accade soprattutto quando le compagne sono piuttosto affascinante.

Jessica Aidi, fidanzata di Marco Verratti (Instagram)

Questo è il caso della fidanzata di Marco che, neanche a dirlo, è una donna bellissima francese di origini magrebine. Si è perdutamente infatuato di lei, e forse per tal motivo, ha deciso di lasciare l’ex moglie Laura Zazzara.

Lei si chiama Jessica Aidi, ha 29 anni, nella vita fa la modella ed è un volto conosciuto a seguito dell’apparizione in alcune campagne pubblicitarie e in un reality show intitolato Les Marseillais à Dubai. Inoltre, la ragazza è anche una seguitissima influencer, poiché il suo profilo Instagram conta quasi 380 mila followers.

Sembra, quindi, che Marco e Jessica si siano conosciuti molto tempo prima che lei calcasse le più prestigiose passarelle, anzi, a quel tempo il suo lavoro era quello di servire pietanze in qualità di semplice cameriera.

La coppia quindi ha deciso di sposarsi e la proposta di matrimonio è arrivata da parte di Marco durante una vacanza a Marrakech. Jessica, inoltre, ha voluto condividere la sua felicità sui social, dichiarando di essere innamorata degli occhi azzurri del fidanzato.