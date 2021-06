Marco Verratti, padre di due figli, al secondo matrimonio: chi è la fidanzata Jessica Aidi

Jessica Aidi è la modella francese fidanzata del centrocampista della Nazionale di calcio dell’Italia Marco Verratti. La ragazza ha stregato il cuore del talentoso calciatore, che nel 2019 ha lasciato la moglie Laura Zazzara, compagna con la quale stava da dieci anni e madre dei suoi due figli, Tommaso e Andrea.

La proposta di matrimonio di Marco Verratti a Jessica Aidi

in foto: Marco Verratti in ginocchio mentre chiede a Jessica Aidi di sposarlo.

Durante le scorse vacanze di Natale Marco Verratti ha chiesto alla sua fidanzata Jessica Aidi di diventare sua moglie. Alcuni scatti del momento sono stati condivisi su Instagram da Verratti, che sotto al post ha scritto: “Cosa c’è di meglio che iniziare l’anno 2021 al tuo fianco e insieme per sempre. Ti amo amore mio“. La proposta di matrimonio, arrivata dopo oltre un anno di frequentazione, è stata accettata e lo scorso febbraio un post pubblicato da Jessica ha confermato quanto già evidente dalle numerose foto Instagram pubblicate da entrambi sui loro profili. “Sono innamorata dei suoi occhi azzurri“, ha confessato lei con un post. Per il campione una buona notizia dopo mesi difficili a causa del SarsCov2, a cui è risultato positivo per due volte nel giro di pochi mesi.

Chi è la nuova fidanzata di Marco Verratti

La fidanzata del campione della Nazionale è di origini magrebine e nasce a Montpellier l’11 luglio del 1992. Grazie alla sua pelle ambrata e alla folta chioma di ricci, Aidi ha conquistato le passerelle e le copertine del mondo della moda. Protagonista in diverse campagne pubblicitarie, prima di diventare famosa, anche per essere legata sentimentalmente al giocatore del Paris Saint-Germain, si divideva tra il lavoro da modella e quello di cameriera. Jessica Aidi oggi è una modella e influncer con oltre 300mila follower su Instagram.

La separazione con la moglie e la nuova storia

Dopo la fine della storia con la moglie Laura Zazzara, annunciata nei primi mesi del 2019, una serie di indiscrezioni su presunti flirt, uno dei quali con la modella francese Cindy Bruna, hanno attirato l’attenzione dei giornali di gossip. Nel 2019 un incontro nel locale di Parigi, dove Jessica prestava servizio come cameriera, avrebbe spostato l’interesse del campione, che pare abbia avuto per la modella un colpo di fulmine. Una serie di avvistamenti con Aidi chiarirono fin da subito che la relazione era seria. La coppia venne avvistata mano nella mano nel paddock del Gran Premio di Montecarlo e successivamente alle Baleari durante qualche giorno di vacanza a Ibiza.

Marco Verratti e il rapporto con Laura Zazzara e i due figli

in foto: Marco Verratti con Laura Zazzara e con i due figli.

Il calciatore del Paris Saint Germain e della Nazionale italiana, giovanissimo si è sposato con la storica fidanzata Laura Zazzara. Come riferito in varie occasioni dal talento azzurro, l’ex lo conquistò grazie alla sua “umiltà, semplicità, allegria e ottimismo“. Dal loro matrimonio sono nati due bambini, Tommaso e Andrea (nato un anno prima della separazione). A chi lo accusava di fare notti brave e di infedeltà, in una vecchia intervista a Le Parisien, raccontò: “Il mio stile di vita non è quello che dicono, amo stare con la mia famiglia e non esco ogni notte anche perché altrimenti mia moglie mi caccia. Ogni mattina i miei figli si svegliano alle 7 per andare a scuola, la mia vita è tranquilla”.