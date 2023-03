Marcos Troyjo deixa a presidência do Banco dos Brics

Troyjo é ex-secretário especial de Comércio Exterior e havia assumido o cargo em julho de 2020, com mandato previsto de cinco anos. Ele abre espaço para indicação da ex-presidente Dilma Rousseff para o cargo. Marcos Troyjo falou sobre o cenário internacional e a situação do acordo UE-Mercosul

Rikardy Tooge/G1

O brasileiro Marcos Troyjo deixará a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o banco do Brics, no próximo dia 24 de março. O anúncio foi feito pela instituição em nota publicada nesta sexta-feira (10).

O banco do Brics cuida de projetos para aplicação de recursos nos países integrantes do grupo de países, composto por Rússia, Índia, China e África do Sul. Troyjo é ex-secretário especial de Comércio Exterior e havia assumido o cargo em julho de 2020, com mandato previsto de cinco anos. A nomeação veio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A nova indicação continua sendo do Brasil e permanecerá no cargo até julho de 2025. Segundo o blog do Camarotti, o governo Lula acertou há um mês que a ex-presidente Dilma Rousseff será a escolhida para comandar o NBD.

Nos últimos dias, Dilma se reuniu virtualmente com ministros da Economia dos demais países dos Brics. As conversas são uma espécie de “sabatina” pela qual Dilma tem de passar para assumir o cargo.

A expectativa é de que a ex-presidente conclua todas essas etapas prévias até o fim de março, quando deve acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em viagem oficial à China.

Veja a nota do NDB

O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) iniciou um processo de transição de liderança, que ocorre de forma mutuamente acordada e de acordo com a governança e os procedimentos do Banco.

O presidente do NDB, Marcos Troyjo, deixará o cargo até 24 de março de 2023. A Assembleia de Governadores do Novo Banco de Desenvolvimento elegerá então um novo presidente indicado pelo Brasil, para cumprir o mandato rotativo que expira em 6 de julho de 2025. Após a eleição, o novo presidente toma posse.

O Sr. Marcos Troyjo atua como presidente do NDB desde julho de 2020 e tem sido fundamental para o sucesso do NDB.

Durante o mandato do presidente Troyjo, o NDB alcançou marcos importantes. Ele conduziu a expansão inicial do quadro social do Banco, fortaleceu o Departamento ESG (Ambiental, social e de governança) e estabeleceu o Escritório de Avaliação Independente. Ele também liderou a mudança do Banco para sua sede permanente em Xangai.

Ele trabalhou na concepção e implantação da segunda Estratégia Geral do NDB (2022-2026) e na expansão da carteira de aprovações de projetos do Banco, agora totalizando aprox. US$ 32,8 bilhões desde o início das operações da instituição em 2015. O NDB conta hoje com quase 100 projetos em países-membros — em setores como energia limpa, infraestrutura de transporte, irrigação, gestão de recursos hídricos e saneamento, desenvolvimento urbano, infraestrutura social e eficiência ambiental.

Durante a presidência de Troyjo, o NDB viu a conclusão do capital integralizado de US$ 10 bilhões por seus membros fundadores. Sob a liderança do presidente Troyjo, o NDB também aprofundou suas credenciais verdes. Em 2021, o Banco emitiu o primeiro título dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na China em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Durante seu mandato, o presidente Troyjo introduziu uma nova estrutura organizacional voltada para operações mais complexas e especializadas do setor privado, com foco dedicado ao gerenciamento de portfólio de projetos. O papel e a independência da auditoria interna e conformidade foram aprimorados, uma Divisão de Gestão de Talentos foi estabelecida e o Escritório Regional Indiano do NDB foi lançado.

O presidente Troyjo melhorou muito o perfil público do NDB por meio de múltiplas interações com instituições de desenvolvimento, think-tanks, universidades, centros de pesquisa e conferências nos países membros e além.

Ele lançou a iniciativa NDB THINKLab para promover engajamentos regulares entre a equipe do Banco e alguns dos mais renomados líderes mundiais em desenvolvimento, economia e políticas públicas.

A paixão do presidente Troyjo pela cooperação internacional e trabalho em equipe adicionou contribuições significativas na jornada do NDB para se tornar um banco de desenvolvimento de primeira linha para economias emergentes.

Em linha com os procedimentos do Banco e altos padrões de governança, o processo de eleição para o cargo de Presidente do NDB está sendo conduzido de maneira tranquila e ordenada.

De acordo com os Artigos do Acordo do Novo Banco de Desenvolvimento, o Conselho de Governadores do NDB elege um Presidente de um dos países membros fundadores de forma rotativa.

