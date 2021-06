marcuzzi-scatenata-sui-social:-il-commento-di-ramazzotti-lascia-il-segno

Alessia Marcuzzi è pronta a godersi l’estate dopo essersi vaccinata. Nelle scorse ore la conduttrice romana ha fatto sapere tramite un post social di aver ricevuto il siero. Poche ore dopo, su Instagram, ha pubblicato un video in cui si è immortalata in un balletto ‘fuori di testa’ per dirla prendendo a prestito l’espressione ‘maneskiniana’. Nella fattispecie la Pinella è scesa dall’automobile in una strada deserta ed ha cominciato un ballo sfrenato ricordando che oggi è venerdì. Insomma, c’è il weekend da vivere e quindi è bene iniziarlo all’insegna del buon umore. Tantissimi i commenti che sono fioccati sotto al filmato. Uno in particolare è stato alquanto curioso: in primis perché lo ha fatto un ‘vippissimo’, Eros Ramazzotti, secondo perché la battuta è stata più che azzeccata.

Nel vedere la danza scatenata di Alessia, Eros ha chiosato spassosamente: “Il vaccino ha fatto effetto immediato”. Il commento ha raccolto centinaia di like ed ha stimolato la contro risposta della Marcuzzi: “Bomm immediato”. Anche Rudy Zerbi, volto noto di Tu Sì Que Vales e Amici di Maria De Filippi, ha ironizzato sul video invitando la conduttrice a spedirgli la posizione in cui si trovava così da poterle spedire un’ambulanza. Naturalmente il clima è stato goliardico, giusto per farsi una risata.

Tornando a Ramazzotti, è uno dei primi commenti che rilascia dopo il caos che si è generato attorno alla Partita del Cuore. Lui è stato uno dei cantanti che dopo le dichiarazioni di Aurora Leone e Ciro Priello dei The Jackal ha rinunciato a scendere in campo. Da allora se ne sta in religioso silenzio sulla vicenda. Il cantante attualmente si trova in Franciacorta (zona del bresciano nota per le vigne e il settore enogastronomico), dove dimora per gran parte dell’anno.

Con l’avvento della pandemia, si è rifugiato nella natura che offre l’area franciacortina, dedicandosi a lunghe corse, a sfiancati biciclettate e ad andare a cavallo. Per quel che riguarda la sua situazione sentimentale, si dichiara sempre single dopo che è naufragato il matrimonio con la modella bergamasca Marica Pellegrinelli.