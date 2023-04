Maré alta e ressaca atingem Grande Florianópolis; VÍDEO e FOTOS

Há chance de que o fenômeno ocorra em praias do Sul da Ilha de Santa Catarina, Barra Velha, Araranguá, Itajaí e Joinville. VÍDEO: Ressaca atinge praia de Palhoça, na Grande Florianópolis

Maré alta e ressaca afetam ruas e bairros da Grande Florianópolis neste domingo (2). Na Capital, a Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv) flagrou as consequências do acumulo de água na SC-405 e nas praias da região sul.

Já em Palhoça, a ressaca atingiu a Praia do Sonho. A água alcançou toda a faixa de areia e chegou em ruas próximas. (assista ao vídeo acima).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A reportagem do g1 SC questionou as prefeituras de Florianópolis e Palhoça sobre possíveis estragos e interdições de trânsito. Até a última atualização do texto não houve retorno.

Também há chance de que ocorra maré alta nas praias do Sul da Ilha de Santa Catarina, Barra Velha, Araranguá, Itajaí e Joinville, segundo a Epagr/iCiram, órgão que monitora o tempo no Estado.

Maré alta em Florianópolis na madrugada de domingo (2)

PMRV/Divulgação

No sábado (1º), a Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta sobre o risco de ressaca e maré alta por influência da passagem de um ciclone extratropical no Estado. A navegação no mar também é monitorada, já que as ondas variam entre 2,5 m a 3 m de altura no litoral Sul.

O ciclone se formou na sexta-feira (31) no mar, na altura do Uruguai.

VÍDEO Ressaca atinge praia de Palhoça, na Grande Florianópolis

Adriana Silvia Pimentel Mafra/Arquivo Pessoal

Acusado de atropelar PM a 150 km por hora vai a júri popular

Incêndio na maior unidade de conservação de SC é extinto

Ciclone bomba

De acordo com a Defesa Civil, ciclone extratropical foi formado com muita rapidez. Houve o registro de uma queda acentuada na pressão atmosférica e isso caracteriza o ciclone como tipo bomba.

Em Santa Catarina, o ciclone bomba é associado a casos em que houve bastante dano. Porém, a Defesa Civil destacou que cada sistema é diferente e o impacto depende da posição, intensidade e ambiente atmosférico. Até domingo, apenas ventos mais fortes, além da ressaca e maré alta foram registrados no Estado.

Formação do ciclone-bomba no oceano

Defesa Civil/Divulgação

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Mata