marevivo-festeggia-37-anni-e-chiede-un-nuovo-nome-per-il-ministero-della-transizione-ecologica

Attiva dal 1985 l’associazione Marevivo continua a essere un importante punto di incontro e confronto sui temi della difesa e valorizzazione dell’ecosistema fluviale e marino. Lo scorso 21 febbraio in occasione del suo 37° anniversario, l’associazione ha radunato nella sua sede nazionale, sulle rive del fiume Tevere, quattro pionieri della Consulta del mare, organo del Ministero della Marina Mercantile (dicastero soppresso nel 1993) per far sentire ancora una volta la loro voce in difesa dell’ambiente: il decano dell’ambientalismo italiano e fondatore del WWF Italia Fulco Pratesi, il pretore Gianfranco Amendola e le due fondatrici dell’Associazione ambientalista Carmen Di Penta e Rosalba Giugni.

“La Natura è la nostra grande maestra, può sempre recuperare e restaurare i danni che noi uomini causiamo con la nostra presenza ignobile” ha esordito Fulco Pratesi nel suo intervento dedicato allo stato delle foreste e degli animali terrestri. “In 50 anni abbiamo raddoppiato la nostra presenza sulla Terra: dobbiamo rannicchiarci e lasciar crescere le altre creature. Per fortuna, la Natura non ha bisogno del nostro aiuto. Un solo dato: da dopo la guerra a oggi il numero di foreste conservate è raddoppiato. Lasciamo fare alle foreste come sanno fare loro”.

Il decano dell’ambientalismo italiano e fondatore del WWF Italia, Fulco Pratesi

Anche Gianfranco Amendola, giurista esperto di normativa ambientale, ha voluto ribadire l’importanza di prendersi cura dell’ambiente, sottolineando l’urgenza di rivedere e modificare urgentemente alcune leggi che non lo tutelano abbastanza: “Nell’importantissima Legge sugli ecoreati del 2015, il disastro ambientale, che prevede fino a 15 anni di reclusione, viene punito solo se commesso abusivamente. È una bruttura che mi auguro venga al più presto eliminata: come può non essere abusiva un’attività che distrugge beni fondamentali per noi e per le future generazioni?”. Amendola ha poi commentato: “Il fatto che insieme al compleanno di Marevivo si festeggi finalmente l’inserimento dell’Ambiente nella nostra Costituzione è di buon auspicio: lo aspettavamo da 30 anni”.

I Pionieri della Consulta del Mare presentano la lettera per chiedere di cambiare la nomenclatura del Dicastero della Transizione Ecologica in Ministero dell’Ambiente e del Mare nella Transizione ecologica

Per l’intervento di chiusura Rosalba Giugni, Fondatrice di Marevivo, ha voluto invece soffermarsi sui problemi del mare e dei suoi abitanti: “Madre mare è sotto attacco ovunque: cambiamenti climatici, pesca dissennata e un inquinamento sempre più allarmante sono i grandi mali che deve affrontare”. Ha poi concluso: “La transizione ecologica è un’espressione bellissima ma rappresenta un mezzo e non un fine. Per questo chiediamo al Presidente Draghi, in una lettera ufficiale che stiamo per firmare insieme, di cambiare la nomenclatura del Dicastero della Transizione Ecologica in Ministero dell’Ambiente e del Mare nella Transizione ecologica. Chiediamo, inoltre, un luogo dove tutte le istanze possano sedersi intorno a un tavolo e fare la politica del mare. In Italia abbiamo 8000 km di coste, 32 aree marine protette e un quinto del Mediterraneo ricade sotto la nostra giurisdizione. Un patrimonio incredibile a cui dobbiamo dare più spazio, più energia. Noi di Marevivo siamo pronti a collaborare con le Istituzioni, perché soltanto insieme possiamo essere più forti”.

A chiusura dell’evento, la Direttrice Generale di Marevivo Carmen Di Penta ha invitato l’Ammiraglio Nicola Carlone, Comandate Generale delle Capitanerie di Porto, a firmare il rinnovo del Protocollo d’intesa tra la Guardia Costiera e Marevivo, per suggellare ancora una volta il sodalizio già consolidato, simbolo dell’unione delle forze tra pubblico e privato.

Massimo Lucidi e Fulco Pratesi

