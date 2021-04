margot-sikabonyi-si-svela:-“rifiutavo-maria,-mi-manca-la-tv”,-cosa-fa-oggi

L’attrice di Un Medico in Famiglia si è raccontata in una intervista in occasione dell’uscita del suo libro Respira! Alla ricerca della calma nel caos

Margot Sikabonyi è tornata a parlare di Maria di Un Medico in Famiglia, ma non solo. L’attrice ha scritto un libro che si intitola Respira! Alla ricerca della calma nel caos. Per l’occasione ha parlato della sua vita oggi in una intervista per Huffington Post. Il percorso che l’ha portata a scrivere il libro è iniziato tanto tempo fa, quando a 15 anni ha affrontato il dolore della perdita del padre. Un periodo che l’ha destabilizzata anche perché nel frattempo ha iniziato a recitare in Un Medico in Famiglia e notava che intorno a lei c’erano persone di successo che però non erano felici. Ha iniziato a domandarsi quale fosse la verità, a porsi domande sulla felicità e sul successo, fino a raggiungere il suo equilibrio.

Cosa fa oggi Margot Sikabonyi? Continua a fare l’attrice, ma da tanti anni lo yoga fa parte della sua vita. Si dedica all’arte del benessere e tiene lezioni anche come health coach. Nel mentre ha vissuto il rapporto con Maria Martini, il personaggio di Un Medico in Famiglia che l’ha resa nota al grande pubblico. Ha convissuto con Maria per tanti lunghi anni, da quando ne aveva 15 fino ai 33, ma non è sempre stato facile:

“All’inizio c’era molta voglia di esserle amica, ma all’improvviso lei ha iniziato ad essere più ‘forte’ di me: le persone non riuscivano a distinguere tra persona e personaggio mentre io, adolescente, andavo alla ricerca della mia identità. Così era iniziato un periodo di rifiuto in cui ho finto che lei non esistesse”

Quando la fermavano per strada la chiamavano Maria, lei rispondeva “Non sono io”. Man mano è riuscita ad accettare Maria, a convivere con lei e oggi è estremamente grata a quel personaggio. Margot Sikabonyi oggi è anche un’insegnante di yoga, che ha studiato a Hong Kong nel 2009. Lo yoga è diventato il suo rifugio, da quel momento è riuscita a prendere in mano le redini della sua vita e a trovare il suo posto nel mondo.

L’anno scorso si è anche iscritta all’università, intanto continua a recitare e lavora come insegnante di yoga ed health coach. Le piace molto, per lei è un’esperienza intensa. Ma non solo, perché è anche mamma: grazie ai suoi figli è riuscita a consolidare tutto ciò che aveva imparato prima della maternità. Margot Sikabonyi non ha nascosto che le manca la tv: