Maria Chiara Giannetta è fidanzata? Gossip inaspettato sulla sua vita privata

Maria Chiara Giannetta rompe il silenzio sulla sua vita privata: “Sono single”

L’attrice che dà il volto al Capitano Anna Olivieri in Don Matteo 13 è una delle più promettenti della sua generazione. Negli ultimi anni ha ottenuto un successo dietro l’altro prima con la fiction con protagonista Terence Hill, poi con Blanca, serie in cui lei era la protagonista, ed infine con la sua partecipazione come co-conduttrice per una serata del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus dove con il suo sketch con Maurizio Lastrico ha conquistato tutti. Sulla sua vita privata, invece, vige il riserbo. Nelle scorse settimane ha smentito di avere una liaison con il suo collega di set ma Maria Chiara Giannetta è fidanzata? A questa domanda ha risposto l’attrice stessa in un’intervista concessa a Gente dove ha chiarito:

“Sono single, arriverà anche il tempo per l’amore. In questo momento lavoro tantissimo, sono coinvolta a 360°.”

Don Matteo 13, l’attrice su Raoul Bova: “Ecco cosa gli ho detto quando l’hanno scelto”

In questa tredicesima stagione di Don Matteo c’è stato il passaggio di testimone tra Terence Hill e Raoul Bova, che impersona il nuovo sacerdote Don Massimo. I due attori hanno già lavorato insieme in passato sul set di Buongiorno Mamma e, sempre durante l’intervista, Maria Chiara Giannetta ha raccontato come ha accolto il collega in questa sua nuova avventura:

“Mi sono sentita di rassicurarlo, di dirgli che si sarebbe trovato a suo agio, sarebbe stato accolto da tutti con affetto e poi fuori dal set siamo un bel gruppo di caciaroni. E così è stato.”

La giovane attrice ha anche aggiunto che l’attore romano è un grande professionista che ha saputo entrare in punta di piedi in grande gruppo già collaudato raccogliendo nel migliore dei modi il testimone dal suo predecessore.

L’attrice di Anna Olivieri in Don Matteo rompe il silenzio: come si è preparata per il ruolo

Ed infine Maria Chiara Giannetta oltre a fare uno spoiler sulla sua Anna di Don Matteo ha anche rivelato come si è preparata per interpretarla:

“Nel lavoro sono categorica, precisa, puntuale, attenta alle regole. Trovo il modo di studiare sempre, anche se sono in vacanza. È difficile che io stacchi davvero dal lavoro.”

Invece, per quanto riguarda Don Matteo 13, la fiction raddoppia stravolgendo i palinsesti.

