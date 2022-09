Maria De Filippi al veleno col famoso collega, Lite pazzesca a Mediaset, mai vista così. La litigata fa il giro del web

Maria De Filippi, come è ben noto, viene soprannominata ‘Queen Mary’ proprio perché, insieme al marito, è riuscita a creare un vero e proprio impero della televisione italiana. Possiamo quasi definirli ‘i padroni’ della tv siccome sono alla guida di tantissimi programmi, in particolare quelli Mediaset che portano quasi tutti il loro nome e il successo è sempre garantito. Tutti noi siamo soliti conoscere e vedere una versione di Maria sempre molto professionale, ligia al dovere e pacata. Le basta avere una delle sue caramelline perennemente in bocca per placare ogni tipo di emozione.

Nel video che spopola sul web, in particolare su Tik Tok, si è assistito ad una Maria De Filippi del tutto inedita. Si è trattato di un’amara litigata in diretta tv con un suo collega contro il quale si è scagliata. Ciò ha lasciato stupiti i fan che non sono per niente abituati a vederla in tali vesti. Non è mai accaduto, infatti, che perdesse le staffe. L’eccezione si è avuta in due casi specifici. Una nel 2001 e un’altra di recente, durante le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales. Se c’è una cosa che la conduttrice proprio non sopporta è la mancanza di rispetto, soprattutto a lavoro.

Uno dei partecipanti del talent, invece, si è approfittato della bontà di Maria De Filippi facendole perdere le staffe. “Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in tv ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv. Poi mi sono pentita e addirittura sentita in colpa per la reazione avuta. Detesto perdere il controllo. Vedrete tutto, perché tutto andrà in onda.” Queste le parole di Maria in merito a ciò che vedremo con la nuova edizione di Tu si que vales.

Il video che, invece, sta spopolando in questi giorni fa riferimento al 2001 precisamente alla 18esima edizione dei Telegatti. Maria De Filippi era co-conduttrice al fianco di Gerry Scotti ed ebbe una discussione col collega Alessandro Cecchi Paone. Quest’ultimo rimase molto deluso per il fatto che le trasmissioni di cultura fossero state incluse nella stessa categoria del Grande Fratello, che, allora, era un vero e proprio esperimento sociale di grande impatto mediatico. Precisamente, Grande Fratello, La macchina del tempo (di cui lui era conduttore) e Superquark furono le trasmissioni che si contesero il premio di Tv Sorrisi e Canzoni.

Il reality vinse il premio come "miglior trasmissione di costume e cultura" e la rabbia di Cecchi Paone fu tale che si inalberò in diretta, davanti al pubblico. "Noi facciamo una fatica tremenda a fare cultura in prima serata. Essere affiancati al Grande Fratello è ingiusto". Le sue parole e il suo comportamento scatenarono la reazione infastidita di 'Queen Mary'. "Prendersela con Tv Sorrisi e Canzoni non serve a niente. Chi decidere sono i direttori di rete." Il momento fu davvero epico e inaspettato e per i telespettatori è tutt'ora indimenticabile.

