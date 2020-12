Maria De Filippi allarga la famiglia, nuova adozione a Natale. “Una femminuccia, ecco chi è”. Le foto che commuovono i fan

Il suo “Uomini e donne” ha ripreso a funzionare e come al solito gli impegni in tv per Maria De Filippi non mancano. Nonostante il tempo sia poco però la conduttrice non manca mai di portare a spasso il suo cane, una bassotta di nome Filippa. Severa e austera sul piccolo schermo mentre conduce le sue trasmissioni, Maria è stata sorpresa da “Nuovo” mentre passeggia con la sua amica a quatto zampe. Con la mascherina sul volto la coccola, le parla e poi la lascia libera per fare una breve passeggiata nel verde. Maria de Filippi è da sempre innamorata degli animali”. A casa infatti Maria ha anche un gatto, Filippo, che però il marito Maurizio Costanzo tiene spesso nel suo ufficio, proprio per la presenza dei cani

Come riporta il settimanale Nuovo Filippa è una bassottina a pelo ruvido che è stata donata alla De Filippi da Francesca Frigione che gestisce a Vergiate, in provincia di Varese, un allevamento di bassotti tedeschi. “In questo momento di solitudine i cani sono gli unici che possiamo abbracciare” ha spiegato Maria. Francesca Frigione spiega a Nuovo come è avvenuto il contatto per Filippa: “Maria mi ha telefonato per prendere un cane, ma non l’ho riconosciuta dalla voce. Mi ha spiegato che aveva perso un altro bassotto di nome Cassio e che stava soffrendo molto. Ricordo che Maria ci ha mandato un autista a prenderci e io le ho portato Filippa in un hotel”. ( continua dopo la foto)

Maria De Filippi, nuovo amore a prima vista: la rivelazione sulla conduttrice arriva dal Settimanale Nuovo. Ecco di cosa si tratta. C’è un nuovo amore nella vita della conduttrice di C’è posta per te, Amici e Uomini e Donne. Si tratta di una novità di quelle che sconvolge la vita delle persone perché in grado di regalare momenti di grande gioia, tenerezza e affetto. Il suo nome è Filippa. Maurizio Costanzo però può stare tranquillo perché il suo matrimonio con la De Filippi è ben saldo. Infatti l’amore smisurato e nuovo che prova la conduttrice pavese è destinato ad un “essere speciale”.

Maria De Filippi ha lasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato sia dei suoi programmi che della sua vita personale. Partendo dalle trasmissioni che la nota conduttrice presenta in Mediaset, le è stato chiesto se questi le piacciono o meno. “Mi prendo sempre la libertà di cambiare qualcosa, di modificare i meccanismi come voglio. Ho unito i due troni a Uomini e donne perché così mi diverto di più. L’anno scorso ad Amici c’era la gara tra squadre, un meccanismo che stimolava la competizione tra i ragazzi che sicuramente appartiene più al serale che al pomeridiano.”

Quest’anno la sfida invece è tra i ragazzi, non più tra squadre, decisione presa proprio da Maria De Filippi: “Io stessa mi annoiavo un po’ e ho deciso di cambiare inserendo un meccanismo che si basa sull’individualità dei ragazzi, un meccanismo molto più aderente alla realtà del mercato discografico che coinvolge radio, produttori, registi di videoclip e a breve un direttore di compagnie di danza.” Riguardo Amici, in particolare, la moglie di Maurizio Costanzo ha parlato dei due nuovi acquisti importanti fatti nel cast dei professori, la cantante Arisa e la showgirl Lorella Cuccarini.

Sulla seconda Maria De Filippi ha detto: “Io penso che quelle prese di posizione siano state frutto di ingenuità che hanno dato luogo a equivoci. Per me quello che è successo deve rimanere fuori dal programma. L’ho sentita realmente interessata al progetto, è appassionata ma severa e rigorosa con i ragazzi: non premia mai chi non lavora come si deve.” Su Arisa invece, ha raccontato meglio l’aneddoto della giovano cantante scartata ai provini di Amici, a causa del suo aspetto fisico. “Tra i 30mila ragazzi delle prime edizioni c’era anche Arisa e qualcuno la scartò alla prova telegenia, di cui ho scoperto l’esistenza solo a cose fatte.”

Poi ha continuato dicendo la sua idea riguardo le scelte televisive basate sulla bellezza: “La telegenia è la più grande scemenza d’Italia, non ho mai lavorato guardando un monitor: se chi conduce guarda come viene in tv deve cambiare mestiere. E non mi sembra che la telegenia appartenga ai più grandi conduttori del mondo, come Letterman o Oprah Winfrey: loro piuttosto hanno superato la prova intelligenza.” Maria De Filippi durante l’intervista al Corriere della Sera ha dato una collocazione a tutte le sue trasmissioni: Tu si que vales, Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te.

“Amici è quello che mi dà soddisfazione, Tú sí que vales leggerezza e spensieratezza, Uomini e donne divertimento con gli amori di Gemma a 70 anni. C’è posta invece è quello che mi appassiona di più, perché la scelta delle storie è mia, perché mi misuro con quello che non conosco, con l’imprevisto di chi arriva ad aprire o meno la busta. Chi fa tv fa mediazione tra quello che succede in studio e quello che arriva a casa: C’è posta consente a chi lo conduce di non rimanere imbrigliato. Per questo preferisco il pomeridiano di Amici piuttosto che il serale, perché non mi sento ingabbiata in un meccanismo di gara dove il televoto padroneggia e se la mia attenzione di conduzione dura più tempo su un ragazzo che balla piuttosto che canta rischio di condizionare il risultato.”

Maria De Filippi ha raccontato anche due momenti della sua vita in cui è stata presa dal panico e dall’ansia. La prima, prettamente lavorativa, è accaduta quando ha presentato il festival di Sanremo: “La prima serata di Sanremo, perché ero terrorizzata, non ho mai avuto un panico così né alla maturità né alla laurea. Avevo la salivazione azzerata, continuavo a camminare con lo sguardo fisso e le labbra che si accartocciavano all’indentro. Ho scelto di non fare le scale non per la paura di cadere, ma per la certezza di cadere perché mi tremavano le gambe.”

"Ero preparata su ogni autore di ogni canzone, anche se poi ho capito che non serviva a niente. Ho finito quella sera nella convinzione di tornare a Roma, talmente ero stanca. Se potessi la rivivrei in modo completamente diverso." La seconda invece riguarda il primo incontro di Maria De Filippi col suo figlio adottivo, Gabriele: "Quando ho incontrato per la prima volta Gabriele (il figlio adottato con Costanzo): lui aveva 10 anni, io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare. Pensavo: e se gli faccio schifo?"