Maria De Filippi ancora viva per miracolo. Quel che è successo è tremendo. Lo sfogo della conduttrice

Maria De filippi e Maurizio Costanzo sono la coppia più veterana e amata dalla televisione italiana. Siamo soliti definirli i moderni “Re Mida” in quanto tutto ciò che loro creano e toccano si trasforma in oro per l’azienda Mediaset e non solo. Insieme hanno creato un vero e proprio impero nel mondo dello spettacolo. Non a caso, infatti, quasi tutti i programmi dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi portano il loro nome e, puntualmente, i picchi di ascolto sono sempre elevatissimi e il successo è garantito.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si sono sposati nel lontano 28 agosto 1995, dopo un fidanzamento iniziato nel gennaio 1990. Per Maurizio fu il quarto matrimonio e fu celebrato con rito civile nel comune di Roma dall’allora sindaco Francesco Rutelli. Tra loro c’è sempre stata sintonia, complicità ed empatia tanto che entrambi hanno sempre dichiarato alla stampa parole dolcissime l’uno per l’altra. In particolare lui ha confessato che sua moglie è stato il dono più bello della sua vita e che vorrebbe starle accanto fino alla fine dei suoi giorni.

La stessa Maria, molto spesso si è commossa quando le hanno parlato del marito e ha sempre rivelato di avere il giusto equilibrio con lui che le permette di essere felice. I coniugi, inoltre, nel 2002 presero in affido Gabriele, un ragazzo all’epoca di dieci anni, che hanno poi adottato nel 2004 con tanto amore. Già da qualche anno anche lui lavora con i genitori. Anche se dall’esterno la loro vita può sembrare rose e fiori, in realtà non è così. Anni fa hanno vissuto un vero e proprio incubo che li ha accompagnati per diversi anni.

Quando pensiamo a Maria De Filippi e a Costanzo, vengono in mente programmi come Uomini e donne, Tú sí que vales, Amici, Temptation island, C’è posta per te, Maurizio Costanzo Show. Ma, non bisogna dimenticare che Maurizio è, prima di tutto, un brillante giornalista. Motivo per cui, per anni ha lottato contro la mafia, invitando, spesso, il giudice Giovanni Falcone alle sue trasmissioni. E, in seguito all’omicidio di Libero Grassi, lui e Michele Santoro realizzarono una maratona Rai-Fininvest contro la mafia. In una delle puntate, addirittura, bruciò in diretta una maglietta con scritto “Mafia made in Italy”.

L’impegno alla lotta contro la mafia e tale memorabile gesto non passarono inosservati ai mafiosi che non persero tempo ad agire. Il 14 maggio 1993, Maria De Filippi e Maurizio furono vittime di un attentato: una Fiat Uno imbottita di novanta chili di tritolo esplose a Roma, in via Ruggero Fauro, vicino al Teatro Parioli dove lui stava registrando una trasmissione. Per miracolo la coppia ne uscì illesa solo grazie al ritardo nello scoppio causato dal telecomando e ad un muretto di una scuola che fece da protezione alla loro auto blindata.

In seguito alle indagini e al lavoro della magistratura si è accertato che l’attentato fu opera di Cosa Nostra proprio perché indispettita e disturbata dall’impegno di Costanzo contro la mafia nelle sue trasmissioni. Seppur vivi per miracolo, quel momento ha comunque condizionato per sempre la vita dei coniugi in quanto, da quel giorno, Maurizio vive sotto protezione, ossia con la scorta. Il suo impegno, però, è sempre stato molto produttivo. E voi eravate a conoscenza di questo tragico retroscena? Fatecelo sapere sui nostri profili Su Facebook e anche su INSTAGRAM .

Maria De Filippi ancora viva per miracolo. Quel che è successo è tremendo. Lo sfogo della conduttrice scritto su Più Donna da Imma Bartolo.