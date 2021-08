Maria de Filippi beccata in un audio a luci rosse con la “migliore amica”. Ecco cosa si dicono e lei chi è. Fan sotto choc

Maria De Filippi e il suo show a luci rosse in diretta televisiva. E c’è un video che testimonia tutto l’accaduto. Sul social Tik Tok è diventato virale un video che riguarda Maria De Filippi mentre è nella trasmissione Tu si que vales. Nello specifico, la presentatrice ha un dialogo alquanto particolare con l’attrice Sabrina Ferilli mentre è in diretta televisiva su Canale 5.

Attualmente, la moglie di Maurizio Costanzo, è già al lavoro per preparare la nuova stagione televisiva in partenza da settembre. Come al solito, la programmazione di Mediaset prevede diversi suoi programmi che sono considerati tra i più importanti della rete ammiraglia. I primi a partire saranno Amici e Uomini e Donne. Entrambi i programmi della De Filippi, infatti, partiranno a settembre.

Senza ovviamente dimenticare Tu si que vales che vedremo in prima serata ogni sabato. Invece, come da tradizione, C’è posta per te comincerà a gennaio, mentre la fase finale di Amici a marzo. In realtà anche Temptation Island è un programma della conduttrice di Maria de Filippi, di cui ne è produttrice.

Maria De Filippi, e il video che riprende il dialogo hot

Come detto, Maria De Filippi è attualmente già al lavoro per i suoi programmi in avvio a settembre. Tu si que vales andrà in onda a partire dal 18 settembre. In realtà la registrazioni dello show sono già iniziate nel mese di luglio. E proprio durante le registrazioni dello show che viene ripreso un retrosceno alquanto “particolare” che vede come protagonista proprio la regina di Canale 5 con la sua “amica del cuore” Sabrina Ferilli.

Nel video è possibile vedere un dialogo alquanto spinto tra la conduttrice di Amici e l’attrice Sabrina Ferilli che nella trasmissione ha il ruolo di giudice popolare. La moglie di Maurizio Costanzo chiede all’attrice se è mai andata ad un po**oshop, la risposta ironica e immediata è: “È lì che ti ho vista la prima volta…”. Insomma la De Filippi insieme alla Ferilli in un negozio a luci rosse? Sembra strano ma tutto può succedere.

Nella nuova edizione di Tu si que vales vedremo lo stesso cast delle passate stagioni con la conduzione di Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. I giudici saranno sempre Jerry Scotti, Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. La grande novità è rappresentata dall’introduzione di Giulia Stabile, l’ultima vincitrice di Amici.

