Maria De Filippi, Bomba di Mara Venier “E’ stata lei a farmi allontanare dalla Rai. Ecco cosa mi ha fatto”. La confessione choc

A breve sarà il compleanno di Maria De Filippi e siamo sicuri che innumerevoli personaggi che popolano il mondo dello spettacolo vorranno omaggiarla. Ma c’è chi ha già cominciato con una settimana di anticipo. Si tratta di Romina Power e Mara Venier, due donne che sono molto legate alla regina di Mediaset. La prima che ha compiuto da poco 70 anni, è stata molte volte ospite delle trasmissioni di Queen Mery. Entrambe sono donne molto schiette e sincere, poco avvezze alle regole della vita sociale. Per questo in ogni incontro è sempre nata una particolare sintonia.

La seconda, la zia d’Italia, è una delle migliori amiche di Maria De Filippi. Mara Venier ha voluto ricordare un aneddoto molto importante, quando la Rai le ha voltato le spalle e lei è rimasta senza lavoro. In quel momento a correre in suo soccorso è stata proprio la moglie di Maurizio Costanzo, che l’ha voluta come giudice a Tu si que Vales. In quel periodo, la presentatrice di Domenica In ha subito la perdita di sua madre e grazie a questo incarico che le portava distrazione e allegria almeno una volta la settimana è riuscita a superare il momento così difficile.

Il periodo passato in Mediaset non ha fatto altro che aumentare ancor più il legame d’affetto che la lega a Maria De Filippi. Lo abbiamo visto l’anno scorso: Mara Venier, fatto ritorno in Rai, ha deciso di intervistare la regina di Mediaset che si è lasciata andare senza freni. Il 5 dicembre la Queen spegnerà la sue 60esima candelina e non potrebbe essere più in forma. Quest’estate, paparazzata in bikini, ha mostrato un fisico asciutto e molto giovane. La carriera va come sempre a gonfie vele e anche la sua vita amorosa, insieme a Maurizio Costanzo, suo mentore e suo grande amore.

Maria De Filippi per completare la sua felicità vorrebbe solo un nipote, ma questo momento sembra ancora lontano. Suo figlio Gabriele sembrava sulla giusta strada. Era andato a convivere con la sua fidanzata, ma i vari lock down e lo stare chiusi in casa insieme lo hanno portato a una rottura, come è accaduto a moltissime altre coppie italiane. La Queen dovrà quindi aspettare ancora prima di vedere coronato questo suo nuovo sogno. Intanto, ospite a Domenica In, ha raccontato di quanto ancora oggi abbia sempre paura di sbagliare nel suo mestiere, nonostante i grandi successi.

Maria De Filippi ha ricordato quando C’è posta per te non faceva molti ascolti. Solo dopo varie modifiche il format è riuscito ad emergere, e ancora oggi è campione d’incassi del sabato sera. Tutto quel che tocca Maria ha successo. Temptation Island, Uomini e Donne, anche Tu si que vales che sempre più spesso batte la dura concorrenza Rai di Ballando con le Stelle. Le sue sono trasmissioni cult. Ma in passato la donna ha fatto diversi errori. Il segreto è non lasciarsi scoraggiare, ma perseverare e credere in se stessi. Perché la strada che porta al successo è ricca di imprevisti.

