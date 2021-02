maria-de-filippi-bomba:-“maurizio-mi-ha-tradito”-poi-il-racconto-choc:-“l’ho-scoperto-in-bagno-con-lei,-con-le-candele.-sono-andata-fuori-di-testa”

La regina della tv Maria de Filippi si è raccontata a tutto tondo svelando retroscena inediti della sua vita privata. La Regina di Canale 5 parla poco della sua vita privata: nelle sue trasmissioni ama decisamente di più far parlare gli altri di queste cose, ma quando lei stessa si mette a nudo le sue rivelazioni fanno sempre rumore. A Milano, ospite dell’evento Il tempo delle donne, ha svelato alcuni retroscena intimi sul suo rapporto con il marito Maurizio Costanzo:

“Non so se sono stata tradita, immagino di sì, ma non ho mai voluto indagare. Non ho mai cercato prove, mai spiato il telefonino di mio marito. Ma sono certa che se scoprissi un tradimento avrei zero sensi di colpa ma penserei solo: è uno str***o. […] Credo nell’autonomia e che il matrimonio sia un edificio da costruire mattone dopo mattone, con tanti sacrifici, compromessi, rinunce. Ma non penso che la libertà individuale possa prevedere anche persone che entrano e escono dai letti, così. Credo che nelle coppie aperte ci sia sempre uno che soffre da morire” Insomma una piccola bomba lanciata da Maria de Filippi che ha sollevato dubbi sulla fedeltà del marito.

Scandalo Maria de Filippi: “Maurizio mi ha tradita, se io l’ho fatto con un ballerino? Ecco la verità”

Qualche dubbio sulla fedeltà di Costanzo c’è dunque, ma Maria afferma di non essere mai stata gelosa. Sull’ipotesi di una sua relazione con un uomo più giovane dice: “Se mi metto con un ballerino di Amici lo so che dopo un anno vado a schiantarmi contro a un palo: se smetto di condurre il programma il ballerino mi pianta. In questo le donne sono più intelligenti”. L’altro uomo della sua vita è il figlio Gabriele, adottato nel 2004 quando il ragazzo aveva 12 anni. La De Filippi ammette di essere stata a tratti una mamma “invadente”, soprattutto nel periodo delle prime esperienze sessuali del figlio:

“Una volta mi hanno convocata a scuola: mi risultava studiasse tutti i pomeriggi con un’amica ma la pagella non lo confermava. Ho chiesto allora alla signora che vive con noi cosa facesse ogni volta che tornava a casa da scuola con la compagna, e lei mi ha detto: ‘Stanno in bagno tutto il giorno, con le candele…’ Sono andata fuori di testa. Quando l’ho detto a Maurizio lui mi ha risposto: beh, sta sperimentando, che male c’è? Poi è arrivato un momento in cui lui mi ha dato uno stop e ho fatto tre passi indietro… Ma ho trovato il modo per informarmi comunque su quello che fa” ha confessato Maria de Filippi.

Il versante lavorativo invece è quello che si conosce meglio, ma Maria de Filippi svela un segreto del suo successo: "Studiare, prepararmi e cercare di sapere tutto quello che succederà quando si accenderanno le telecamere è il solo modo che conosco per non sentirmi inadeguata. Del resto mia madre, professoressa di Lettere, passava il tempo a dirmi: 'sei ignorante'" Una battuta anche a proposito delle identità sessuali, ora che ha deciso di affrontare l'argomento anche nel suo Uomini e donne: Non siamo così lontani dalla parità di genere. Anche se penso che la vera parità si raggiunga in un rapporto di coppia, se c'è amore.