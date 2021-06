Maria De Filippi, chi è e cosa fa l’amatissimo fratello Giuseppe

Queen Mari tutela da sempre la sua privata privata da occhi indiscreti. Infatti in pochi sono al corrente del fatto che la conduttrice abbia un fratello maggiore, il suo nome è Giuseppe. Scopriamo qualcosa in più sul di lui.

Maria De Filippi svela il suo rapporto con Giuseppe, suo fratello maggiore

La super conduttrice non ama parlare della sua via privata. Maria De Filippi riesce a fare aprire qualsiasi persona le si trovi davanti, ha questa incredibile capacità di mettere a proprio agio gli altri, inducendoli a raccontarsi. Come tutti i grandi ascoltatori, Maria però parla poco, molto poco di sé, preferisce che siano gli altri a parlare.

In poche occasioni infatti la conduttrice ha svelato qualche aneddoto sulla sua vita familiare, una di queste è avvenuta nello studio di Che tempo che fa, dove in passato ha raccontato al giornalista Fabio Fazio, del suo passato e di suo fratello, Giuseppe.

Maria De Filippi è molto legata suo fratello Giuseppe. Lui è il primogenito e, la conduttrice ha svelato che ha dovuto fare i conti con quelle tipiche scaramucce che avvengono tra fratelli e con una vicenda che, oggi la fa sorridere ma che poteva avere risvolti abbastanza seri.

Maria De Filippi, l’aneddoto svelato da Fabio Fazio

“Mi ha sparato con il fucile ad aria compressa perché io entravo sempre in camera sua. – ha raccontato la conduttrice – Lui mi aveva detto ‘Se entri, ti sparo’. Mi ha sparato con una Diana 16. Un fucile. Mio padre era un cacciatore. Ho anche un buco in fronte. Mi ha preso in fronte con un pallino. Mi ha ferito ma non è successo niente. Se mi prendeva l’occhio era grave”.

La storia che Maria De Filippi ha raccontato ha destato qualche perplessità, ma lei ha non serba rancore per l’accaduto anzi, hanno un bel rapporto. La conduttrice ha anche svelato che Giuseppe era geloso di lei, quando infatti lui ha saputo che Maria aveva avuto una storia con un suo amico, l’ha insultata pesantemente. “Mi ha uccisa di insulti”– ha dichiarato la conduttrice. Oggi, sono in ottimi rapporti, si stimano e si vogliono molto bene.